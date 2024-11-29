عمر زهران خلال تحقيقات النيابة: شاليمار صديقتي من 14 سنة وكانت بتدخلني في تفاصيل حياتها

كشفت أقوال المخرج عمر زهران في القضية رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة المتهم فيها بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تفاصيل مثيرة عن الحادث وجاءت أقواله كالتالي:

س: ما هو اسمك وسنك وعنوانك؟

ج: اسمي عمر زكريا إمام زهران وسني ٦٣ سنة وأعمل كبير مخرجين بدرجة مدير عام - بقطاع قنوات النيل - الهيئة الوطنية للإعلام وأقيم في الدقي.

س: ما هو قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بسرقة المجوهرات المبينة وفقا للأوراق والمملوكة للمجني عليها شاليمار حسن عباس شربتلي وكان ذلك من داخل مسكنها على النحو المبين بالتحقيقات.

ج: محصلش

س: ما هي ظروف ضبطك وإحضارك وأوجه دفاعك؟

ج: اللي حصل إنى كنت راكب العربية بتاعتي وفي طريقى للبدرشين لإني أصلا من البدرشين، وقابلت كمين شرطة ووقفني وقابلت هشام بيه فتحي، رئيس مباحث الجيزة، فقال فيه أمر ضبط من النيابة بالقبض عليك وركبت العربية وروحنا قسم الشرطة، وهناك اتكلموا معايا فى واقعة سرقة المشغولات الذهبية بتاعت شاليمار وبرضو سألوني عن عنتر وحكيت لهم على اللي أعرفه وبعد كده طلعت على بيتى اللى فى الدقى، وهناك فتشوا البيت وشافوا الحاجات اللى اتعرضت عليا فى النيابة ولما سألونى على الحاجات دى قولت لهم دى إكسسوارات وأنا كنت واخدهم هدية من شاليمار وبعد لما خدوا الحاجات دى روحنا على قسم أكتوبر وبعد كده قسم شرطة الطالبية وبعد كدا جيت على النيابة.

س: متى وأين حدث ذلك؟

ج: اتقبض عليا يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 الساعة 6 ونصف بعد المغرب في طريق مصر أسيوط الصحراوي

س: من كان برفقتك آنذاك؟

ج: لا أنا كنت وحدي

س: من هم القائمون على ضبطك وكم كان عددهم؟

ج: اللى مسكونى 3 أشخاص لابسين ملكي ومنهم رئيس مباحث الجيزة

س: هل وقفت على سبب ضبطك؟

ج: أيوة هشام بيه قالي إن في أمر ضبط وإحضار ليا من النيابة بسبب سرقة مجوهرات شالیمار الشربتلي

س: وهل حدث تفتيش لشخصك من القائمين على ضبطك؟

ج: لأ مفتشونيش ولكن فتشوا البيت بتاعى اللى فى الدقى

س: وما الذي أسفر عنه ذلك التفتيش؟

ج: ملقوش أي حاجة غير الحاجات اللي اتعرضت عليا في التحقيق دلوقتى

س: وما الذي حدث بعد ذلك؟

ج: بعد كده خدونى وطلعوا بيا على قسم شرطة أكتوبر وبعد كده على قسم الطالبية والنهاردة روحت على قسم الجيزة وبعد كده جيت على النيابة

س: وما هى صلتك بالمجنى عليها شاليمار حسن الشربتلى؟

ج: أنا أعرف شاليمار من زمان أوي، لأنها زوجة خالد يوسف المخرج وصديقى وأنا أعرفه من حوالي 17 سنة تقريبا ومن ساعة ما خالد اتجوز شاليمار من 14 سنة وأنا علاقتى بيها وأصبحنا أصدقاء جدًا، بل كانت أكتر من أختى وبتدخلنى فى كل تفاصيل حياتها.

س: وما هي طبيعة العلاقة فيما بينك وبين المجني عليها تفصيلا؟

ج: زي ما قولت لحضرتك إن شاليمار دي تبقى صديقتي من 14 سنة تقريبا واحنا كنا أكتر من الإخوات لدرجة إنى كنت على طول ببقى معاها سواء هى أو خالد يوسف وكنت بسافر معاهم كل حتة تقريبا وكمان كنت باقعد فى بيتهم

س: وهل ثمة خلافات نشأت فيما بينكما منذ بداية صداقتك بالمجنى عليها وتاريخ الواقعة؟

ج: لأ.. من ساعة ما عرفت شاليمار لحد حدوث الواقعة محصلش بينا أي خلافات

س: وما هى إذن معلوماتك عن الواقعة محل التحقيق؟

ج: اللي عرفته من شاليمار إن هي كانت مسافرة برة مصر هي وخالد يوسف وفضلت غائبة عن شقتها اللى فى الفورسيزون لمدة سنة أو أكثر ولما رجعت اكتشفت إن فى مجموعة من مجوهراتها اتسرقت من الشقة دي وإنها فضلت تدور عليها وملقتهاش ساعتها.

س: ما هي فترة غياب سالفة الذكر عن محل الواقعة ؟

اللى أعرفه إنها كانت مسافرة بره مصر في سنة 2022 ورجعت لمصر فى 2023 ولكن مش فاكر التواريخ تحديدا.

إحالة المخرج إلى المحاكمة الجنائية بتهمة سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

وقررت الجهات القضائية، إحالة المخرج عمر زهران للمحاكمة الجنائية العاجلة بمحكمة الجيزة، في قضية اتهامه بسرقة مشغولات ذهبية، بناء على البلاغ الذي تقدمت به الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، وزوجها المخرج خالد يوسف.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة في اتهام شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف للمخرج عمر زهران بسرقة مشغولاتها الذهبية عن تفاصيل مثيرة.

وكشفت التحقيقات تفاصيل المسروقات الذهبية، وتبين أنها عبارة عن حقيبة جلد سوداء اللون، تحتوي على 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وادعت شاليمار الشربتلي، أن المخرج عمر زهران له صلة بسرقة مصوغاتها، ووصفتها بأنها (أسورة ألماظ، وخاتم ألماظ، وساعة ماركة BG، وساعة روليكس، ومصوغات ذهبية أخرى).

وأفادت التحقيقات بأن المتهم عثر بحوزته على حقيبة جلد سوداء اللون، بها 5 علب بداخل كل منها مجموعة إكسسوار حريمي، وأقر بأن المضبوطات تحصل عليها من المدعوة شاليمار الشربتلي.

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