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حوادث

ضبط كمية من مخدر الآيس بـ 10 ملايين جنيه في القطامية

ضبط عنصر إجرامى،
ضبط عنصر إجرامى، فيتو

 تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط عنصر إجرامى بالقاهرة وبحوزته كمية من المواد المخدرة  قدرت قيمتها المالية بـ 10 ملايين جنيه.

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية  مزاولة (عنصر إجرامى – مقيم بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة)  نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الآيس "الشابو" وترويجه على عملائه، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 

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ضبط عنصر إجرامى بالقطامية وبحوزته كمية من مخدر الآيس 

 وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بحوزته (كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 20 كيلو جرام).
 

وتقدر القيمة المالية لكمية المخدر المضبوط بـ (10 ملايين جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

 

جاء ذلك إدراكًا من وزارة الداخلية لأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لتجار المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء.

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