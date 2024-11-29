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حوادث

نص أمر إحالة عامل نظافة صور زميلتيه أثناء تغيير ملابسهما بالشيخ زايد

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

 حددت النيابة العامة بالشيخ زايد برئاسة المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد جلسة ٢ ديسمبر المقبل أولى جلسات محاكمة عامل نظافة صور زميلتيه أثناء تغيير ملابسهما داخل مخزن محل حلواني شهير بتهمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة.

وتضمن أمر إحالة المتهم للمحاكمة أنه اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهما م. م  و ف.ع بأن التقط لهما تسجيلا مرئيا، جرى بمكان خاص عن طريق هاتفه المحمول بغير رضائهما وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 

اكتشاف هاتف محمول مشغل على خاصية الفيديو في غرفة تغيير الملابس

 وكشفت السيدات مقدمات البلاغ أنهن اكتشفن وجود هاتف محمول مشغل على خاصية الفيديو في غرفة تغيير الملابس، وتبين أنه ملك المتهم، ووجهن اتهاما له بتصويرهن أثناء تبديل ملابسهن.

 

وكلفت النيابة المباحث بإجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

اتهام عامل بتصوير زميلاته داخل محل

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد اتهام عامل بتصوير زميلاته داخل محل بالشيخ زايد

ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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