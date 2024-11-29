أكاديمية الشرطة تنظم الاجتماع السنوي الرابع لتنسيق شئون المكون الشرطى بالاتحاد الإفريقي

اضطلعت أكاديمية الشرطة "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية" بتنظيم الاجتماع السنوي الرابع لتنسيق شئون المكون الشرطى بالاتحاد الإفريقي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقى خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر 2024، وذلك بحضور 35 مشاركًا من ممثلى (مفوضية الاتحاد الأفريقى – التجمعات الأفريقية – الجهات المانحة والشريكة – مهام عمليات دعم السلام الأفريقية – الضباط المصريين المعنيين بملف حفظ السلام).

ويستهدف هذا الاجتماع تعزيز التنسيق والاتصال والتعاون والتشاور المتكامل بين كلٍ من (المكونات الشرطية لمفوضية الاتحاد الأفريقي- عناصر التخطيط الإقليمية للقوة الأفريقية الجاهزة - إدارة عمليات دعم السلام وفريق الإتحاد الأفريقى للدعم الإستراتيجى الشرطى)، وصولًا إلى تنمية قدرات الكوادر الشرطية الأفريقية المنوط بها المشاركة بعمليات دعم السلم والتى يقودها الاتحاد الأفريقى أو يدعمها من خلال القوة الأفريقية الجاهزة.

أكاديمية الشرطة تُنظم الاجتماع السنوى الرابع لتنسيق شئون المكون الشرطى بالاتحاد الأفريقى

وكان فى استقبال الوفود اللواء هاني أبو المكارم مساعد وزير الداخلية- رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات كلية التدريب والتنمية، والذي نقل خلال كلمته تحيات وزير الداخلية والذى يولي فعاليات الاجتماع اهتمامًا بالغًا، مؤكدًا حرص سيادته على مد جسور التواصل مع الإتحاد الأفريقى إيمانًا من وزارة الداخلية المصرية بأهمية التعاون الدولي الأمنى فى مجال التدريب وبناء قدرات الكوادر المصرية والأفريقية المشاركين فى عمليات حفظ ودعم السلم والأمن على المستويين الإقليمى والدولى.

كما استعرض خلال كلمته مساهمات وزارة الداخلية المصرية فى عمليات حفظ السلام تحت رايتى منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وكذا الجهود التى تضطلع بها أكاديمية الشرطة نحو تقديم كافة أوجه الدعم لتدريب الكوادر الأمنية الأفريقية فى مختلف مجالات العمل الأمنى، وكذا دور المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام فى تدريب وبناء قدرات كوادر حفظ ودعم السلام على المستويات الوطنية والقارية والدولية.



ومن جانبهم أعرب اللواء ركن - الأمين التنفيذى لقدرة إقليم شمال أفريقيا، والسيدة مسئولة إدارة التخطيط الشرطى بمفوضية الاتحاد الأفريقي خلال كلماتهم عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية ممثلة فى (أكاديمية الشرطة "المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام") موضحين أن تنظيم هذا الاجتماع يأتى فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع مصر والإتحاد الأفريقى.

وأكدوا تقديرهم للدولة المصرية كونها إحدى كبرى الدول المُساهمة ببعثات الأمم المُتحدة لحفظ السلام، مشيدين بإسهامات كوادر الشرطة المصرية ودورهم المحوري والفاعل فى دعم الإستقرار وصون وبناء السلام بمناطق النزاعات فى مهام حفظ السلام الأممية، مشيرين إلى تطلع الإتحاد الأفريقى لتعزيز آليات التعاون المُشترك خاصة فى المجالات التدريبية التى تتوافق مع متطلبات بعثات دعم السلام.

وأعرب أعضاء الوفود عن خالص شكرهم وتقديرهم لوزارة الداخلية المصرية متمثلة فى أكاديمية الشرطة (المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام) على حفاوة الاستقبال متمنين تحقيق المزيد من أوجه التعاون فى المجالات ذات الاهتمام المشترك.

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