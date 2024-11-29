عمر زهران في تحقيقات اتهامه بسرقة شاليمار: دخلت غرفة نومها ومعايا شيخ علشان يقرأ قرآن

تستكمل فيتو نشر أقوال المخرج عمر زهران، المتهم فيها بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلى زوجة المخرج خالد يوسف، خلال التحقيق معه أمام نيابة في القضية رقم 7493 لسنة 2023 جنح الجيزة والتي جاءت كالتالي:

س: هل سبق أن ترددت على العين الخاصة بالمجني عليها خلال تلك المدة؟

ج: أنا مروحتش الشقة دي غير مرة واحدة بس

س: وما هو سبب تواجدك في تلك العين تحديدا؟

ج: أنا روحت علشان كنت أنا وشاليمار بنتكلم وهي طلبت مني ساعتها أن آخد شيخ وأروح بيه الشقة علشان يقرأ قرآن

س: وما هي بيانات سالف الذكر؟

ج: كان معايا واحد ساعتها اسمه الشيخ فواز وعرفته عن طريق صديق ليا بس مش عارف بياناته كاملة

س: ومتى تحديدا اتجهت للعين محل الواقعة؟

ج: مش فاكر تحديدا روحت امتى وكانت في 2023 في فترة غياب شاليمار لما كانت مسافرة بره مصر

س: وهل كان برفقتك ثمة أشخاص آخرين آنذاك؟

ج: أيوه

س: وما هي بيانات أولئك الأشخاص تحديدا؟

ج: كنت متواجد أنا والشيخ فواز وكان موجود برضو واحد شغال مع شاليمار اسمه مصطفى الملا ومعاه 2 عمال ما اعرفهمش

س: ما هو سبب تواجد كل من المدعو مصطفى الملا ومن كانوا بصحبته آنذاك؟

ج: هما كانوا جايين عشان ينظفوا الشقة بناء على طلب من شاليمار

س: وكيف تمكنتم من الدخول لتلك العين تحديدا؟

ج: إحنا دخلنا الشقة لأن مصطفى ده راح قبلي وكان معاه مفتاح وأنا بعد كدة وصلت بعده بفترة ولكن مش فاكر قد إيه

س: وهل كان بحوزتك ثمة مفاتيح للعين محل الواقعة؟

ج: لا

س: وما هو قولك فيما شهدت به المجني عليها شاليمار حسن عباس شربتلي بالتحقيقات من أنها كان تترك معك نسخة من مفاتيح العين خاصتها وذلك على خلاف ما قررت به الآن فى أقوالك؟

ج: مش متأكد بس اللى أنا فاكره إن مكنش معايا نسخة

س: وما هو قولك أيضا فيما شهد به المدعو مصطفى الملا من أنك كان بحوزتك نسخة من مفتاح العين محل الواقعة وذلك على خلاف ما قررته الآن بالتحقيقات؟

ج: لا أنا مكنش معايا مفتاح

س: وما هو قولك فيما شهد به المدعو مصطفى الملا بالتحقيقات عن أنك كنت متواجدًا بالعين محل الواقعة أنت وهو وآخران مسئولان عن تنظيف العين محل الواقعة وذلك على خلاف ما قررت به الآن بالتحقيقات؟

ج: لا محصلش وكان معايا الشيخ فواز

س: وما تعليقك فيما شهد به سالف الذكر؟

ج: معرفش هو بيقول كدا ليه بس أنا باقول اللى حصل

س: وهل من خلافات فيما بينك وسالف الذكر

ج: لا

س: استكمالا لما سابق.. هل تطرقت لتنظيف العين محل الواقعة؟

ج: ايوه.. أنا تدخلت ساعتها فى التنظيف وقلت لمصطفى يخلوا العمال ينظفوا كويس

س: وهل دلفت لغرفة نوم المجني عليها ؟

ج: أيوه دخلت وكان معايا الشيخ فواز وكنا بنقرأ قرآن وساعتها لاحظت أن الأوضة مش متنظفة كويس ووجهت مصطفى الملا والعمال اللي معاه إنهم ينضفوا كويس

س: وهل طلبت من سالفى الذكر إعادة ترتيب محتويات الغرفة بما ذلك الأدراج الخاصة بها؟

ج: مش بالظبط أنا قولت للعمال ينظفوا الشقة كويس لكن أنا ومصطفى بس اللي رتبنا الأدراج ومحتوياتها بناء على رغبة شاليمار

س: وما هو المغزى لما طلبته منك المجنى عليها آنذاك؟

هى مطلبتش منى تحديدًا إني أرتب الأدراج إنما كنت بكلم شاليمار ساعتها وقالت لى إن فيه حاجات على تسريحة أوضة النوم وقالت لى إنى أدخلها في الأدراج علشان محدش ياخد باله منها وعملت كده أنا ومصطفى لكن مرتبناش الأدراج تحديدا

س: وما الذى حدث بعد ذلك؟

ج: بعد ما خلصنا أوضة النوم مصطفى الملا خرج بالعمال بتوعه وأنا خرجت وراه الصالة وجبت الشيخ فواز يدخل أوضة النوم علشان يقرأ فيها قرآن

س: وما هو قولك فيما قاله مصطفى الملا بالتحقيقات من أنه كان مع العمال وتركك بمفردك فى الغرفة وذلك على خلاف ما قررت به فى التحقيقات؟

ج: الكلام دا ممكن يكون حصل لأن درجة قربى من شاليمار وكنت باتعامل كأنى فى بيتى ومش متذكر التفاصيل دى

س: وما هو سبب دخولك وخروجك الغرفة من وقت لآخر

ج: كنت باتعامل على أنه بيتى وكنت بتمشى عادى وكان معايا الشيخ فواز يقرأ قرآن فى كل حتة

س: ومتى تحديدا انتهيت من مهام عملك المكلف بها في ذلك اليوم؟

ج أنا في اليوم ده خلصت متأخر بس مش متذكر امتى تحديدا، لكن كان بعد العشاء لإن أنا والشيخ فواز صلينا العشاء مع بعض فى غرفة نوم بتاعت شاليمار وبعد كده قرينا قرآن لمدة من الوقت وبعد كده مشينا وكمان مصطفى كان مخلص قبلي بحوالي ساعتين أو ثلاثة تقريبا.

س: ما هو قولك فيما شهد به المدعو مصطفى الملا بالتحقيقات من أنه قد انتهى من مهام عمله برفقتك وتوجهت أنت وهو خارج العين محل الواقعة وذلك على خلاف ما قررت به الآن بالتحقيقات؟

ج: الكلام دا مش صحيح.. مصطفى نزل قبلى بحوالي ساعتين أو ثلاثة

س: ما قولك فيما شهد به سالف الذكر من أن ذلك اليوم كان بتاريخ 26 يناير 2023

ج: أنا مش متذكر كويس لكن تقريبا كان اليوم دا

س: وهل تركت تلك العين منذ دلوفك له للمرة الأولى وعقب خروجك عقب انتهائك مما كنت مكلف به ؟

ج: أنا مسبتش الشقة خالص لإنى كنت مع الشيخ فواز فى كل حركة ليه وتقريبا لغاية ما خلصنا ونزلنا مع بعض

س: وما هو قولك فيما هو ثابت من مطالعة النيابة العامة بدفتر الدخول والخروج الخاص بالبرج السكنى به العين محل الواقعة بتاريخ 26 يناير 2023، حيث ثبت أنك دلفت للبرج متوجها للعين محل الواقعة 2 ونصف مساء ولم يتم إثبات خروج منها ومن ثم دلفت مرة أخرى الساعة 9 و45 مساء وخرجت الساعة 11 و25 دقيقة مساء

ج: أنا مش متذكر إنى نزلت ولكن إذا ثبت فى الدفتر إنى نزلت يبقى نزلت اجيب حاجة من العربية أو أجيب الشيخ فواز ولكن مش متذكر

س: وما الذى حدث بعد ذلك

ج: خلصت ومشيت أنا والشيخ فواز ولم أتردد على الشقة مرة أخرى بعد كدا غير لما شاليمار رجعت من السفر وكانت زيارات عادية

س: سبق وقررت لنا أن سبب تواجدك بالعين سالفة الذكر هو إحضار الشيخ لقراءة القرآن بناء على رغبة المجني عليها ؟ ألم تطلب منك سالفة الذكر إحضار بعض الأشخاص لتنظيفها؟

ج: الكلام دا محصلش

س: ما هو قولك فيما شهدت به المجنى عليها شاليمار أنه تم تكليفك بإحضار بعض العمال لتنظيف محتويات العين محل الواقعة وذلك على خلاف ما قررا به الآن

ج: الكلام دا محصلش وكذب



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