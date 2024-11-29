ضبط شخصين وسيدة بتهمة غسل 300 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص لقيامهم بغسـل 300 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة بمحافظة الجيزة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إضطلعت بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين وسيدة "عناصر جنائية" - مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).



و قدرت تلك الممتلكات بـ (300 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.