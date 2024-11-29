السبت 30 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

القسام تعلن مسئوليتها عن عملية أرئيل

أبو عبيدة، فيتو
أبو عبيدة، فيتو

أعلنت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، مسئوليتها عن إطلاق النار قرب مستوطنة أرئيل بالضفة.

كتائب القسام تعلن مسئوليتها عن عملية أرئيل

وقالت كتائب القسام في بيانها: "أحد مجاهدينا باغت عددا من الجنود الصهاينة داخل حافلة، فأصاب 9، منهم 3 في حالة حرجة".

وأضافت كتائب القسام: "الحكومة الصهيونية المتطرفة ستدفع ثمن قراراتها التي تستهدف الضفة من دم جنودها، ونزف لشعبنا العظيم الشهيد القسامي المجاهد سامر حسين منفذ العملية البطولية قرب أرئيل".

وشهدت مستوطنة أرئيل شمال الضفة الغربية اليوم الجمعة، عملية إطلاق نار استهدفت حافلة ركاب إسرائيلية، ما أسفر عن إصابة تسعة أشخاص، بينهم ثلاثة في حالة خطرة، وفق ما أفاد به جهاز الإسعاف الإسرائيلي.

تفاصيل عملية أرئيل 

أعلن الجيش الإسرائيلي أن العملية نفذها مهاجمان، حيث تم "تحييد" أحد المنفذين، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية تطارد المنفذ الثاني. وأظهرت الصور الأولية أن المهاجم أطلق النار من مقدمة الحافلة، فيما تم نقل المصابين بواسطة مروحيات إلى مستشفيات داخل الخط الأخضر.

 

وتعتبر مستوطنة أرئيل واحدة من أكبر المستوطنات في شمال الضفة الغربية ويقطنها آلاف المستوطنين، ما يجعلها هدفًا متكررًا للهجمات.

إصابات بين الجنود

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها صحيفة يديعوت أحرونوت، أن من بين المصابين عددًا من الجنود الإسرائيليين، ما يزيد من حساسية العملية وتأثيرها الأمني.

 

في تطور ميداني متزامن، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بالتعاون مع كتائب القسام، استهداف خطوط إمداد القوات الإسرائيلية شرق جباليا بقذائف هاون من العيار الثقيل، في تصعيد ملحوظ على جبهة غزة.

وفي الضفة الغربية، أفادت تايمز أوف إسرائيل بتدخل الإسعاف الإسرائيلي بعد إطلاق نار إضافي عند مفترق جيتي أفيسار قرب مستوطنة أرئيل، دون تأكيد على وجود إصابات أخرى.

تشهد المنطقة استنفارًا أمنيًا مكثفًا، حيث تقوم القوات الإسرائيلية بعمليات تمشيط وملاحقة واسعة للمنفذ الثاني، وسط حالة من التأهب تحسبًا لتكرار الهجمات.

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كتائب القسام حماس مستوطنة آرئيل الضفة الغربية الجيش الإسرائيلي

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