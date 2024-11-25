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دين ودنيا

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

نبي الله إبراهيم، روى الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة الأنبياء، كيف بدأت قصة نبي الله إبراهيم مع أصنام قومه وأبيه آزر، موضحا فتنة قومه عليه بعد سماعهم ما يخطط له.


سورة الأنبياء الآية 60

قال تعالى: «قَالُوا سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ».

قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. [ الأنبياء: 60]
سورة الأنبياء الآية 60


تفسير الشيخ الشعراوي للآية 60 من سورة الأنبياء

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: أي: تطوع بعضهم وقالوا هذا، وكان للقوم يوم مُحدّد يذهبون فيه إلى معبدهم ومكان أصنامهم، ويأخذون طعامهم وشرابهم، ويبدو أنه كان يَوْمَ عيد عندهم، وقد استعدّ آزر لهذا اليوم، وأراد أنْ يأخذ معه إبراهيم لعلَّ الآلهة تجذبه فيهتدي وينصرف عَمَّا هو فيه، لكن إبراهيم عليه السلام ادّعى أنه مريض، لا يستطيع الخروج معهم، فقال {إِنِّي سَقِيمٌ} [الصافات: 89].

 

تحطيم النبي إبراهيم أصنام قومه

وأضاف الشيخ الشعراوي: وعندها عزم إبراهيم على تحطيم أصنامهم وقال: {وتالله لأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبِرِينَ} [الأنبياء: 57]، سمعه بعض القوم فأخبرهم بأمره، {قَالُواْ سَمِعْنَا فَتًى يَذْكُرُهُمْ} [الأنبياء: 60]، والذكْر هنا يعني بالشر بالنسبة لهم، {يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ} [الأنبياء: 60]، يعني: اسمه إبراهيم، أو حين نناديه نقول: يا إبراهيم.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بـ قرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

 

مؤلفات الشيخ الشعراوي 

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاته

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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