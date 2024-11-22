هل سيموت إبليس مثل باقي المخلوقات؟ رد حاسم من الشعراوي (فيديو)

إبليس، أشار الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره بـسورة الحجر، إلى قصة طرد إبليس من الملأ الأعلى، موضحا كيف كلم الله إبليس، وهل سيموت مثل باقي المخلوقات؟.



سورة الحجر

قال تعالى: «قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (37) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (38)».

سورة الحجر الآية 37



تفسير الشيخ الشعراوي للآية 38 من سورة الحجر

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: لحظةَ أنْ يسمعَ إبليسُ ذلك يظن أنه قد أفلتَ من الموت؛ إذ لا مَوْتَ بعد البعث، ويتوهم أن دعوته قد أُجيبت، وكأنه قد أفلتَ بغروره الذي ظَنَّ به أن يتسع له الوقت ليأخذ الثأر من بني آدم؛ فعدم سجوده لآدم هو الذي وضعه في هذا الموقف العصيب، ولو كان إبليس يملك ذرة من وَعْي لَعِلم أن الاستكبار والتوهم بأن عنصر النار افضل من الطين هما السبب وراء ما حاق به من الطرد، ولكن تأتي من بعد ذلك مباشرة الآية التي تتضمن عدم إفلاته من الموت.

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سورة الحجر الآية 38

هل سيموت إبليس مثل باقي المخلوقات؟

وتابع الشيخ الشعراوي: فيقول سبحانه: {إلى يَوْمِ الوقت}، أي: أن إبليس سيذوق الموت أيضًا؛ لأن كل المخلوقات ستذوق الموت من قبل أن تقوم القيامة، مصداقًا لقوله الحق: {وَنُفِخَ فِي الصور فَصَعِقَ مَن فِي السماوات وَمَن فِي الأرض إِلاَّ مَن شَآءَ الله} [الزمر: 68]، وكذلك قوله: {كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ} [الرحمن: 26].

كيف كلم الله إبليس؟

وأكمل الشيخ الشعراوي: وهكذا لم يُفلتْ إبليس من الموت، ولقائل أنْ يسألَ: كيف كلّمه الله؟ ونقول: لم يُكلِّمه الله تشريفًا أو تكريمًا؛ بل غلَّظ له العقاب، كما أن للحق سبحانه ملائكة يمكنهم أن يُبلِّغوا ما شاء لمَنْ شاء.

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الشيخ محمد متولي الشعراوي

نشأ الشيخ الشعراوي في بيئة ريفية بسيطة، إذ ولد بـ قرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، في 15 أبريل عام 1911م، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

مؤلفات الشيخ الشعراوي

وقد حفظ الشيخ الشعراوي علمه وكتب له البقاء لعديد الأجيال في عدة مؤلفات علمية منها: “معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة”.

وفاته

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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