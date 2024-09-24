طريقة عمل البصارة، أكلة شعبية لذيذة واقتصادية ومغذية

طريقة عمل البصارة، البصارة من الأكلات المصرية الشعبية الشهيرة التى تحضر من الفول والخضروات لها مذاق مميز وعشاق كثيرون.

وطريقة عمل البصارة، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيرها لإسعاد أفراد الأسرة، وعادة تقدم مع الخبز والباذنجان المخلل.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل البصارة.

مكونات عمل البصارة:-

½ كيلو فول مدشوش (مقشر)

ربطة بقدونس مفروم

ربطة شبت مفروم

ربطة كزبرة مفرومة

4 فصوص ثوم مفروم

بصلة كبيرة مفرومة

½ كوب زيت زيتون

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

ملح وفلفل حسب الرغبة

عصير ليمون (اختياري)

زيت للقلي (لتحمير البصل)

طريقة عمل البصارة:-

اغسلي الفول المدشوش جيدًا، ثم انقعيه في الماء لمدة ساعة.

في وعاء على النار، ضعي الفول المدشوش مع كمية مناسبة من الماء واتركيه ليغلي حتى يصبح طريا (حوالي 30-40 دقيقة).

أضيفي البصل المفروم، الثوم، البقدونس، الشبت، والكزبرة إلى الفول، واطبخي الخليط على نار هادئة لمدة 15-20 دقيقة إضافية.

ارفعي الخليط عن النار واتركيه ليبرد قليلًا، ثم استخدمي الخلاط اليدوي أو الكهربائي لطحنه حتى يصبح ناعمًا.

أضيفي الكمون، الكزبرة الجافة، الملح، والفلفل، وقلّبي جيدًا.

ضعي البصارة على النار مرة أخرى لبضع دقائق لتسخينها.

سخني قليلًا من الزيت في مقلاة صغيرة، ثم حمّري شرائح البصل حتى يصبح لونه ذهبيًا مقرمشًا.

اسكبي البصارة في أطباق التقديم وزينيها بالبصل المحمر، ويمكن إضافة عصير الليمون إذا رغبتِ.

تُقدّم البصارة باردة أو دافئة مع الخبز البلدي أو الخبز المحمص.

طريقة عمل البصارة

فوائد الفول للصحة

والفول من البقول المهمة الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ومن فوائد الفول:-

الفول مصدر غني بالبروتين النباتي، ويعتبر الفول خيار رائع للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي نباتي أو يحاولون تقليل استهلاكهم للبروتين الحيواني.

يساعد البروتين الموجود في الفول على بناء العضلات وتجديد الخلايا والأنسجة في الجسم.

الفول ضروري لصحة الجهاز المناعي.

الفول غني بالألياف الغذائية، والألياف مهمة جدا لصحة الجهاز الهضمي، فهي تساعد في تسهيل عملية الهضم وتمنع حدوث الإمساك، كما أن الألياف تساهم في الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يمكن أن يساعد في التحكم في الوزن ومنع الإفراط في تناول الطعام.

الفول يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الجسم، فهو غني بالحديد الذي يعد ضروري لإنتاج الهيموجلوبين في الدم، مما يساعد على نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، كما يحتوي الفول على الماغنيسيوم والبوتاسيوم، وهما معادن تساعد على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

الفول منخفض الدهون والسعرات الحرارية، ويمكن للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على وزنهم أو الذين يتبعون حمية غذائية الاستفادة من تناول الفول المدمس كوجبة مغذية ومشبعة دون إضافة الكثير من السعرات الحرارية إلى نظامهم الغذائي.

يعتبر الفول المدمس مصدر جيد لمضادات الأكسدة، وهذه المركبات تساعد على حماية الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسرطان.