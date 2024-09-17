الثلاثاء 17 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

طريقة عمل البصارة، أكلة سريعة التحضير واقتصادية

البصارة
البصارة

طريقة عمل البصارة، من طرق الأكلات المصرية التي يفضلها الكثيرين، وهي اكلة يتوارثها المصريين جيلا بعد جيل،  وتعتبر البصارة من الأكلات الاقتصادية الموفرة، فهي غير مكلفة على الإطلاق، كما أنها سريعة التحضير.

 

  وطريقة عمل البصارة؛ لا تحتاج إلا حوالي نصف كيلو من الفول المدشوش او اقل، وخضرة فقط، وهذه المكونات تصلح لعمل اكلة تكفي أسرة كاملة عددها من 5 إلى 6 أفراد، وهذا يعني أنه يمكنك بأقل من 50 جنيه أن تعدي غداء لأسرة كاملة.


وتعد طريقة عمل البصارة من الوصفات التي يمكن تعلمها بكل سهولة، وتقديمها لأفراد أسرتك؛ فيمكنك في أقل من نصف ساعة أن تنتهي من تجهيزها، الى جانب أن قيمتها الغذائية عالية، ومفيدة للصحة، فهي تتكون من الفول والخضروات الخضراء، وكلها مواد مفيدة للصحة.

وتقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل البصارة على أصولها، ويمكن عملها كنوع من التغيير، وكسر ملل الأكلات المعتادة.

مكونات عمل البصارة:
نصف كيلو فول مدشوش
حزمتين بقدونس
حزمتين كسبره خضراء
ملح - فلفل اسود - رشه شطه - ملعقه صغيره كمون - ملعقه صغيره كسبرة جافة
فلفل أخضر حار
3 بصلات
8 فوص ثوم
حوالى كوب إلا ربع زيت
 

البصارة


طريقة عمل البصارة على أصولها:
 

ينقع الفول المدشوش حوالى ساعة، ثم يسلق في ماء، ويراعى إزاله الرغوة البيضاء من على الوجه، ثم نضيف بصلة، و4 فصوص ثوم، والبقدونس المفروم، وحزمه كسبرة خضراء، ويتبل بالملح والفلفل والشطه والكمون.
تقطع البصلتين الباقيتين الى جوانح وتقلى فى الزيت ثم تنشل، ثم يدق باقى الثوم مع حزمه كسبره والفلفل الاخضر.
يضرب الفول المدشوش بالخلاط جيدا ونعيده الى الوعاء ونضيف اليه التقليه ( الثوم مع الكسبره )، ويقلب حتى يغلظ قوامه ويكون متوسط.
توضع فى أطباق التقديم، وتزين بالبصل المقلي.
وبألف هنا.

 

طريقة عمل الفول النابت

الفول النابت

وتقدم الشيف رشا الشامي خبيرة الطهي، طريقة عمل الفول النابت، وهي من الأطعمة عالية القيمة الغذائية، وتكاليفها بسيطة.

مكونات عمل الفول النابت
1/2 كيلو فول
بصلة مقطعة شرائح
فصين ثوم مفروم
ملح 
فلفل أسود
كمون 
ورق لورا
كسبرة خضراء
زيت وزبدة

 

خطوات عمل الفول النابت

يغسل الفول جيدا، وينقع في الماء لمدة يوم كامل.
في اليوم التالي، يشطف ويوضع في مصفاة بلاستيك، ويرش بالماء حوالى 4:3 مرات فى اليوم، لمدة 3 أيام.
فى اليوم الرابع يشطف الفول بالماء ويصفى.
يشوح البصل والثوم فى الزيت والزبدة ثم يضاف الفول ويقلب ثم يوضع الماء الساخن.
ويترك على نار متوسطة، ثم يوضع الملح والفلفل الأسمر والكمون وورق اللورا.
ويترك على النار حتى النضج حوالى من 45:30، ثم يقدم مع الخبز المحمص بالثوم والزبدة، ويرش الخبز بالكسبرة الخضراء.
 

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