مكتبة مصر العامة تنظم يومًا ثقافيًّا بالمدرسة الفكرية في الإسماعيلية (صور)

نظمت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية يومًا ثقافيًّا مميزًا، بالمدرسة الفكرية، لتعريف الطلاب بأنشطة المكتبة وخدماتها المتنوعة، وتقديم مسابقات مختلفة للطلاب ضمن مبادرة بداية.

تقديم برامج ثرية للأطفال

قالت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة، في محافظة الإسماعيلية إنه تم تقديم برنامج ثري للأطفال، اشتمل على تعريف الأطفال بأنشطة المكتبة المختلفة، وأنشطة تفاعلية لتنمية المهارات، حيث استمتعوا بالألعاب التعليمية والتلوين الحر، دمج الألوان، تلوين بالفوم، رسم بالجبس، ألعاب السلم والثعبان، وتقديم هدايا للأطفال.

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

توزيع هدايا على الأطفال

كما تم توزيع هدايا متنوعة على جميع الطلاب بالمدرسة، ضمن أنشطة مبادرة "بداية".

جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

ومن الجدير ذكره، أن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية"، تهدف لبناء الإنسان، وإتاحة طريق للمواطن المصري نحو التنمية الذاتية، والصحية، والتعليمية، والرياضية، والسلوكية؛ من أجل تقديم مواطنًا صحيحًا، متعلمًا، متمكنًا، قادرًا واعٍ، ومثقفًا.



جانب من الفعاليات،فيتو

جانب من الفعاليات،فيتو

وكانت قد شهدت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية فعاليات مميزة ضمن مبادرة "علاقات الظل"، بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، متضمنة ندوة بعنوان "تأثير الشائعات على الأسرة والمجتمع والأمن القومي المصري".

بدء الندوة بعرض مسرحي

بدأت الندوة بعرض مسرحي بعنوان "انفجار البالون"، تأليف الكاتب أحمد نجم وإخراج دكتور مصطفى مطر، تبعها مناقشة شيقة مع الدكتور محمد الظواهري، استشاري الأمن السيبراني، والدكتورة نشوى جاد المأذون الشرعي وخبيرة العلاقات الأسرية.

انطلاق فعاليات وأنشطة المكتبة المتنقلة بالمعاهد الأزهرية

وفي سياق متصل، انطلقت اليوم المكتبة المتنقلة في المعهد الديني الأزهري للفتيات بفايد بالتعاون مع قافلة "بداية" وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية والهلال الأحمر.

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