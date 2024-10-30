محافظ الإسماعيلية يكرم الفائزين في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية (صور)

كرم اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، المراكز الثانية والثالثة الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة.

مبادرة وزارة التخطيط

جاء ذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية للمرة الثالثة على التوالي، وفي إطار استعدادات الدولة المصرية للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، المقرر عقده في باكو بأذربيجان، في الفترة من ١١ حتى ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٤.

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

أبرز الحضور خلال التكريم

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، ممثلي المجلس الأعلى للجامعات (الدكتور رأفت محمد عفيفي أستاذ علوم البيئة البحرية قسم علوم البحار، الدكتور حمدي محمود محمود رئيس قسم وقاية النباتات بكلية علوم)، لبنى ذكي مقررة المجلس القومي للمرأة، ودكتور محمد طلعت محمد ممثل وزارة الاتصالات، الدكتورة منى أحمد سيد ممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مروة الخولي منسق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالإسماعيلية، أعضاء اللجان التنفيذية، وأصحاب المشروعات الفائزة والجهات المعنية بالاجتماع.

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

جزء من الحلول والتحديات

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن المشروعات الخضراء تمثل جزءًا أساسيًا من حلول التحديات التي نواجهها، سواء في مجال البيئة، أو التغير المناخي، أو الاقتصاد الأخضر ومن هذا المنطلق وجب علينا الاستفادة من تلك المشروعات والأفكار البناءة، والتنسيق فيما بينهم لتحقيق أعلى استفادة للمحافظة من أجل أن تتحول محافظة الإسماعيلية إلى محافظة خضراء ذات اقتصاد أخضر.

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

واختتم كلمته بشكر جميع المشاركين في المبادرة وحثهم على الاستمرار في العمل، لأنهم أمل المجتمع في تحقيق التنمية المستدامة.

وكان محافظ الإسماعيلية قد كرم المشروعات الثلاثة الأولى خلال المؤتمر الإقليمي لمحافظات القناة والذي عُقِد في الخامس والعشرين من سبتمبر الماضي بأحد الفنادق على ضفاف قناة السويس.

عدد المشروعات التي تقدمت للمبادرة

ومن الجدير ذكره، أنه بلغ عدد المشروعات التي تقدمت للمبادرة فور الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمحافظة، ١٦٧ مشروعًا، كما بلغ عدد المشروعات التي استكملت التسجيل باستيفاء كافة الخطوات والمعايير نحو ٤٥ مشروعًا، منهم ٩ مشروعات ضمن فئة المشروعات كبيرة الحجم، و٧ مشروعات من فئة المشروعات متوسطة الحجم، وكذلك ٨ مشروعات من فئة المشروعات صغيرة الحجم (حياة كريمة)، ٧ مشروعات من فئة مشروعات الشركات الناشئة، ٦ مشروعات من فئة المبادرات المجتمعية الغير هادفة للربح، بالإضافة إلى ٨ مشروعات من فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ.

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

تأهل منهم ١٨ مشروع بواقع ٣ مشروعات من كل فئة لتمثيل المحافظة أمام اللجنة الوطنية العليا للمبادرة.

وقد تم اختيار مشروع مارينا اليخوت الخضراء سفيرًا للمحافظة بالمبادرة في دورتها الثالثة.

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

فئة المشروعات كبيرة الحجم

حصل على المركز الأول مشروع مارينا اليخوت الخضراء وحصل على المركز الثاني مشروع دمج وتكامل طاقات الرياح والشمس والمياه لعمل نظام توليد كهرباء، بينما حصل مشروع إعادة استخدام مياه الصرف المعالج في ري الغابات الشجرية على المركز الثالث.

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

جانب من فعاليات التكريم،فيتو

فئة المشروعات المتوسطة

حصل على المركز الأول مشروع الغابة الشجرية في القنطرة شرق، وحصل على المركز الثاني مشروع بتروترتيمنت للخدمات البترولية، بينما حصل على المركز الثالث مشروع استخدام التقنية الحديثة في مكافحة الآفات الحشرية.

فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)

حصل على المركز الأول مشروع Recycletry smart IOT fish farm with solar energy (AquaTech)، وحصل على المركز الثاني مشروع الإدارة الذكية لأنظمة الطاقة الشمسية بينما حصل على المركز الثالث مشروع استخدام تقنية التبخير في المكافحة والتطهير.

المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة،

حصل مشروع Soil solar على المركز الأول ومشروع مولد كهربائي بدون وقود صديق للبيئة على المركز الثاني، بينما حصل على المركز الثالث مشروع تصنيع لمبات الليد والكارتات الإلكترونية.

فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح

حصل على المركز الأول مشروع المنظومة الإقليمية للإنذار المبكر للتغيرات المناخية للواء هنري إميل إبراهيم، وحصل على المركز الثاني مشروع أنف صناعي لتحليل واكتشاف خصائص وتلف الثمار أثناء التخزين بعد الحصاد، بينما حصل على المركز الثالث مشروع Smart fire car.

فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة

حصل على المركز الأول مشروع نظام ذكي للتحكم في نظام إعادة استخدام مياه صرف المزارع السمكية المالحة في إنتاج نبات صحي بتقنية الزراعة بدون تربة، وحصل على المركز الثاني مشروع مركز ١١٤ إغاثة لمكافحة العنف والتنمر ضد المرأة والطفل وكبار السن وذوي الهمم، وحصل على المركز الثالث مشروع الحِرف اليدوية المستدامة "بلووم"

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