مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تشارك بـ "صُنّاع النصر" في متحف الحضارة(صور)
شاركت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، بفعالية "صُنّاع النصر" بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة.
أنشطة مميزة للمكتبة
و تضمنت الفعاليات أنشطة متميزة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية ونخبة من الفنانين، منها فقرة فنية لأوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم.
عرض حي للطوابع
وعرض حي للطوابع التذكارية والوثائق الخاصة بحرب أكتوبر بالتعاون مع نادى الرواد المصري لهواة جمع الطوابع، معرض صور فوتوغرافية نادرة عن أحداث الحرب، وعرض أفلام وثائقية وورش تفاعلية لتصميم ماكيت يحاكي معارك النصر.
عرض حي للأوسمة
بالاضافة لعرض حي للأوسمة وملابس المقاومة الشعبية بالإسماعيلية، ورش فنية متنوعة للحكي والرسم والتلوين.
إقامة معرض من إعداد المؤرخ أحمد فيصل
ومن جانبها قالت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أن المكتبة شاركت بمعرض يتضمن صورا لانتصارات أكتوبر المجيدة، من إعداد المؤرخ الاسماعيلي أحمد فيصل، ومجموعه من مقتنيات رجال المقاومة الشعبية " كوماندوز ".
وشملت الفعاليات تقديم شروح للوفود الأجنبية والعربية والمصرية عن مشاركة شعب الإسماعيلية، في تاريخ مصر النضالي، بداية من المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي، وحتى نصر أكتوبر المجيد، ودور الفدائي " شزام "، وعرض بعضًا من مقتنياته.
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