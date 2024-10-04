مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية تشارك بـ "صُنّاع النصر" في متحف الحضارة(صور)

شاركت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، اليوم الجمعة، بفعالية "صُنّاع النصر" بالمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة.

أنشطة مميزة للمكتبة

و تضمنت الفعاليات أنشطة متميزة بالتعاون مع مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية ونخبة من الفنانين، منها فقرة فنية لأوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة المايسترو الدكتور راجي المقدم.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

عرض حي للطوابع

وعرض حي للطوابع التذكارية والوثائق الخاصة بحرب أكتوبر بالتعاون مع نادى الرواد المصري لهواة جمع الطوابع، معرض صور فوتوغرافية نادرة عن أحداث الحرب، وعرض أفلام وثائقية وورش تفاعلية لتصميم ماكيت يحاكي معارك النصر.

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

عرض حي للأوسمة

بالاضافة لعرض حي للأوسمة وملابس المقاومة الشعبية بالإسماعيلية، ورش فنية متنوعة للحكي والرسم والتلوين.

أرشيف النصر، فيتو

أرشيف النصر، فيتو

أرشيف النصر، فيتو

إقامة معرض من إعداد المؤرخ أحمد فيصل

ومن جانبها قالت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أن المكتبة شاركت بمعرض يتضمن صورا لانتصارات أكتوبر المجيدة، من إعداد المؤرخ الاسماعيلي أحمد فيصل، ومجموعه من مقتنيات رجال المقاومة الشعبية " كوماندوز ".

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

وشملت الفعاليات تقديم شروح للوفود الأجنبية والعربية والمصرية عن مشاركة شعب الإسماعيلية، في تاريخ مصر النضالي، بداية من المقاومة ضد الاحتلال الإنجليزي، وحتى نصر أكتوبر المجيد، ودور الفدائي " شزام "، وعرض بعضًا من مقتنياته.



أرشيف النصر، فيتو

جانب من الفعاليات، فيتو

أرشيف النصر، فيتو

أرشيف النصر، فيتو

أرشيف النصر، فيتو

أرشيف النصر، فيتو

أرشيف النصر، فيتو

أرشيف النصر، فيتو

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