محافظ الإسماعيلية يوجِّه بتقسيم سوق "شل" لتلبية احتياجات أهالي المنطقة (صور)

وجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب الفروشات بسوق شارع شل بحي ثان الإسماعيلية، وتقديم كافة سُبل الدعم لهم، كما وجَّه بدراسة إعفاء أصحاب الفروشات من الأعباء المالية والإدارية والإيجارات المتراكمة عليهم حال انتقالهم إلى السوق.

متابعة الموقف التنفيذى لسوق الشهداء

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير أسواق، الشهداء للخضروات والأسماك بشارع شل بحي ثان الإسماعيلية، والحرفي بحي ثالث مدينة الإسماعيلية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

أبرز الحضور خلال اللقاء

وذلك بحضور اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، محمد صابر رئيس حي ثالث الإسماعيلية، المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثان الإسماعيلية، أمير عبدالله رئيس حي أول الإسماعيلية، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، المهندس علي هيصم مدير عام مديرية الإسكان بالمحافظة، المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

مناقشة عدد من المقترحات

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة عدة مقترحات من تقسيم سوق شل إلى قطاعات ليعمل على تقديم كافة المنتجات الغذائية ويلبي كافة احتياجات أهالي المنطقة حيث أن سوق شل يخدم كتلة سكانية.

ومن جانبه، عرض رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية بعض المعوقات التي تواجه أصحاب الفروشات بسوق شل وعلى الفور، وجه محافظ الإسماعيلية ببحثها ودراستها من قبل لجنة متخصصة والشئون القانونية بالمحافظة لتذليل تلك العقبات حرصًا على الصالح العام.

جانب من الاجتماع،فيتو

جانب من الاجتماع،فيتو

نقل موقف عبد الحكيم عامر بجانب السوق

ووجَّه محافظ الإسماعيلية بنقل موقف عبد الحكيم عامر بجانب السوق هذا الى جانب تخصيص خط لمرفق النقل الداخلي تكون أحدى محطاته سوق شل.

الهدف من نقل الأسواق

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن الهدف الرئيسي من أعمال التطوير توفير بيئة عمل جيدة للبائع، وتلبية كافة احتياجات المواطنين من السلع داخل مكان منظم يليق به، مؤكدًا أن زيادة عدد الأسواق الحضارية يساعد على زيادة المعروض من السلع وتقليل الأسعار السلع وتحقيق السيولة المرورية من خلال تخفيف الانتقال بين الأحياء لشراء السلع والخضر والفاكهة واللحوم بأنواعها.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية مديرية الإسكان بالمحافظة بإجراء التعديلات والإجراءات اللازمة، التي من شأنها تطوير سوق شل بالشكل اللائق والحضاري للبائعين والمواطنين.

كما وجَّه محافظ الإسماعيلية مديريتي الإسكان والصحة ورئيس الغرفة التجارية المصرية بالمحافظة، بمعاينة سوق شل وسوق الحرفي على أرض الواقع؛ للتأكد من تطبيق كافة احتياجات أصحاب الفروشات.



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