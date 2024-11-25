محافظ الإسماعيلية يتابع الموقف التنفيذي لاسترداد أراضي الدولة

عقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لاسترداد أراضي الدولة من واضعي اليد أو التي تم رفض طلبات تقنينها، والتصالح على مخالفات البناء، وما تم اتخاذه من إجراءات عاجلة لتحقيق أعلى نسب إنجاز؛وذلك لكونها من أهم الملفات التي تقع على رأس أولويات الدولة.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء مجدي عناني معاون المحافظ للمتابعة، ومديري إدارات الشئون القانونية وحساب بيع الأراضي والأملاك ومسئولي المساحة، ورئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة.

استعراض آخر المستجدات بملف الأراضي

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات الخاصة بملف الأراضي المستردة خلال الفترة الماضية والاستغلال الأمثل لها، ووجه محافظ الإسماعيلية جهات الولاية بالحفاظ على ما تم استرداده لحين التخطيط الجيد للأراضي واستغلالها في المشروعات القومية والخدمية بالمحافظة.

أهمية دور القيادة السياسية

وأكد محافظ الإسماعيلية على الأهمية التي توليها القيادة السياسية والحكومة لهذا الملف الهام.

وأشار إلى أن الدولة قدمت العديد من التيسيرات للجادين في تقنين أوضاعهم، ولن تتهاون الدولة في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتقاعسين عن سداد حق الدولة بكل حسم.

وعلى صعيد آخر كان قد وجه المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، بسرعة إنهاء عمل اللجان المختصة بملفات التقنين، وفحص الملفات المتبقية والبت فيها للحالات الجادة، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات التقنين الخاصة بهم لتقنين أوضاعهم.

وشدد على ضرورة حث المواطنين غير المستوفاة ملفاتهم بضرورة تقديم المستندات اللازمة والاستفادة من حزمة التيسيرات المقدمة من الدولة.





إنهاء إجراءات التقنين

وأكد عصام الدين حرص المحافظة على المضي قدمًا في إنهاء الإجراءات الخاصة بملفات التقنين المقدمة من المواطنين من أجل استرداد حق الشعب.

استعادة حقوق المواطنين

وأشار إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها مع عدم المساس بحقوق المواطنين الجادين باحترام القانون، مشددًا على تكثيف العمل والتنسيق الكامل مع مسؤولي التقنين بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية للانتهاء من كافة العقود للمواطنين الجادين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة الممتنعين عن استكمال إجراءات التقنين وسداد المستحقات المالية للدولة، واصفًا امتناعهم بأنه إهدار للمال العام وضياع لهيبة الدولة.



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