محافظة الإسماعيلية تستعد لتطبيق فكرة سوق اليوم الواحد 

أكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن فكرة إقامة أسواق اليوم الواحد تأتي ضمن تكليفات الحكومة؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

تأثير مباشر على الحياة اليومية

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن المبادرة لها تأثيرها الإيجابى المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وتتميز أيضًا بسهولة تنفيذها، وتهدف المبادرة إلى توفير السلع من المنتجين إلى المستهلكين مباشرة، وبدون الحلقات الوسيطة مما يتيح بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة.

اجتماع عاجل لمتابعة الاستعداد للمبادرة

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محافظ الإسماعيلية لمتابعة استعدادات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية لتنفيذ تجربة سوق اليوم الواحد بالمحافظة.

جهود مديرية بالإسماعيلية

ومن جانبها أوضحت شيماء عمر مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، أن "سوق اليوم الواحد" من المقرر إقامته يوم الجمعة القادمة في حي ثالث في منطقة الملاعب المفتوحة والخامسة، ويتم توفير عددًا كبيرًا من السلع الأساسية (زيت، سكر، أرز)، بالإضافة إلى البقوليات والخضر والفاكهة، كما يتم توفير سيارات مخصصة لعرض وبيع اللحوم والدواجن والأسماك.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، اللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد، دكتورة رشا فرحان مدير مكتب متابعة المحافظ، شيماء عمر مدير مديرية التموين بالإسماعيلية، أحمد العايدي رئيس حي ثالث، كريمة سليم نائب رئيس حي ثالث.

مبادرة طرح أطباق البيض

وكانت قد أعلنت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، عن طرح المديرية لكميات من أطباق البيض البلدى، والتي قدرت بعدد 1000 طبق بسعر 135 جنيها، بدلًا من 185 جنيهًا للطبق الواحد.

أماكن البيع المعتمدة

ويتم طرح أطباق البيض بعدة أماكن العمدة "شارع شبين الكوم"، والمشنة "خلف المحافظة الجديدة"، الحياة ماركت "صينية فوكس"، وجنة الإسماعيلية "شارع طنطا"، الدنيا بخير "شارع السكة الحديد"، وبشاير "منطقة البهتيني"، وابن حلال "شارع الحرية"، السعودي "شارع التحرير" .

محافظ الإسماعيلية يتابع سير العمل وتوافر السلع

ومن جانبه تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، مجهودات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، في زيادة معدلات ضخ البيض البلدي "بيض المائدة"، في المنافذ والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، بما يساهم في سد احتياجات السوق واستقرار أسعار بيض المائدة، وتوصيله لمواطني الإسماعيلية بأقل الأسعار.

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