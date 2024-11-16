مكتبة مصر بالإسماعيلية تستضيف ورش عمل القومي لحقوق الإنسان (صور)
استضافت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية فعاليات ورش العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من المؤسسات الوطنية والجمعيات الأهلية الفعالة بالمحافظة، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٤ نوفمبر تحت عنوان "تعريف منظمات المجتمع المدني بالمجلس وآليات عمله وتنمية المهارات".
محاور ورش العمل والدورات
وأوضحت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالاسماعيلية، أن الدورات التدريبية شملت العديد من الأنشطة التفاعلية للمتدربين حول التواصل والاتصال وتنمية مهارات فِرق العمل الميداني لمنظمات المجتمع المدني.
التعريف بدور المجلس القومي للمرأة
شمل البرنامج التدريبي عددًا من المحاور التي قام بالتدريب عليها أعضاء المجلس، شملت التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان "الرؤية والاختصاصات وآليات العمل" وماهية حقوق الإنسان، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتزامات مصر الدولية، ومنهجية إعداد التقارير.
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