السبت 16 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مكتبة مصر بالإسماعيلية تستضيف ورش عمل القومي لحقوق الإنسان (صور)

جانب من فعاليات الدورات
جانب من فعاليات الدورات التدريبية،فيتو

 استضافت مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية فعاليات ورش العمل التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من المؤسسات الوطنية والجمعيات الأهلية الفعالة بالمحافظة، خلال الفترة من ١٠ إلى ١٤ نوفمبر تحت عنوان "تعريف منظمات المجتمع المدني بالمجلس وآليات عمله وتنمية المهارات". 

تضامن الإسماعيلية تنظم قوافل طبية شاملة بعدد من المناطق (صور)

جامعة القناة تنظم برنامجا تدريبيا حول مشكلات الأطفال والمراهقين بالإسماعيلية (صور)

محاور ورش العمل والدورات 

 وأوضحت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالاسماعيلية، أن الدورات التدريبية شملت العديد من الأنشطة التفاعلية  للمتدربين حول التواصل والاتصال وتنمية مهارات فِرق العمل الميداني لمنظمات المجتمع المدني. 

 

جانب من فعاليات الدورات التدريبية،فيتو
جانب من فعاليات الدورات التدريبية،فيتو
جانب من فعاليات الدورات التدريبية،فيتو
جانب من فعاليات الدورات التدريبية،فيتو

التعريف بدور المجلس القومي للمرأة  

 شمل البرنامج التدريبي عددًا من المحاور التي قام بالتدريب عليها أعضاء المجلس، شملت التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان "الرؤية والاختصاصات وآليات العمل" وماهية حقوق الإنسان، والتعريف بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتزامات مصر الدولية، ومنهجية إعداد التقارير.

جانب من فعاليات الدورات التدريبية،فيتو
جانب من فعاليات الدورات التدريبية،فيتو
جانب من فعاليات الدورات التدريبية،فيتو
جانب من فعاليات الدورات التدريبية،فيتو

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاسماعيلية بالاسماعيلية مكتبة مصر العامة ورش عمل ورشة عمل المجلس القومي لحقوق الإنسان

مواد متعلقة

تضامن الإسماعيلية تنظم قوافل طبية شاملة بعدد من المناطق (صور)

رفع 555 حالة إشغال طريق خلال أسبوع في الإسماعيلية (صور)

تاجر ينقذ سلحفاة نادرة قبل بيعها في الإسماعيلية (فيديو وصور)

تخطوا الـ60 ولم ينسوا حبهم للرياضة، تدريب فريق الرواد بالإسماعيلية على لعبة الكاراتيه (فيديو)

الأكثر قراءة

من يتحمل تكلفة استبدال العدادات القديمة؟.. الكهرباء تحسم الجدل

سعر جرام الذهب بمنتصف تعاملات السبت (آخر تحديث)

غضب في الزمالك من أحمد سليمان بسبب صفقة ميشالاك

سر غياب أكرم توفيق عن مران الأهلي

أغضبت جماهير الأهلي وطالبت بطرده، حقيقة صورة خالد عبد الفتاح ومروان حمدي

دفاع أحمد فتوح بعد الحكم على موكله: بشكر مرتضى منصور كان معانا لحظة بلحظة (فيديو وصور)

خبير قانوني يكشف العقوبة المتوقعة على البلوجر الشهيرة في قضية مخدر الاغتصاب (صور)

محمد صلاح يثير الجدل بصورة لـ مكة وكيان، والنشطاء يستغلونها في جائزة جلوب سوكر

منوعات

المزيد

تطوير أول منظومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيف الشوارع في روسيا

الصين تستعد لإطلاق مركبة Tianzhou-8 الفضائية

شرطة الأرجنتين تصادر عددا كبيرا من الأسلحة النازية وتذكارات من عهد هتلر (صور)

في نزال أسطوري، جيك بول يهزم أسطورة الملاكمة مايك تايسون (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم السبت بالأسواق العالمية

سعر طن النحاس في بورصة المعادن اليوم السبت

وصل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم السلندرات اليوم السبت

الشباب والرياضة تنظم ملتقى "توظيف مصر" بمركز شباب باب الشعرية

المزيد

انفوجراف

مذيعة وممثلة وديلر.. حكاية البلوجر من عالم الشهرة لترويج مخدر GHB (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل سورة مريم واسمائها والأحاديث الضعيفة المتداولة بشأنها

تفسير حلم قراءة سورة يس في المنام وعلاقته بالاستقرار العاطفي والمادي

هل فلوس «الجمعية» مع زملائي من باب الربا؟ رد حاسم من الأزهر للفتوى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads