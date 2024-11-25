الإثنين 25 نوفمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع الليمون والكوسة في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

 أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 8 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 13إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 جنيهات إلى 14 جنيهًا، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 11 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 8 إلى 10 جنيهات.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 6 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 7 إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 7 إلى 17 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الإثنين

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 10 إلى 17 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 18 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 45 إلى 55 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو ملوخية من 11 إلى 15 جنيها.
  5. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 13 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 5 إلى 7 جنيهات.
  7. تراوح سعر كيلو بسلة من 27 إلى 33 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سبانخ من 9 إلى 13 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الإثنين

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 17 جنيها إلى 23 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
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أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس وارتفاع البصل في سوق العبور

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أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم بـ 7 جنيهات في سوق العبور

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