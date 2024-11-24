الأحد 24 نوفمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس وارتفاع البصل في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الأحد في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأحد الموافق 24 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 4 جنيهات إلى 6.5 جنيه، بانخفاض 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 10 إلى 15 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 13إلى 19 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 13.5 جنيه، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 10 جنيهات.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 12جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 11إلى 17 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 11 إلى 17 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 9 إلى 13 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 13 إلى 17 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 45 إلى 55 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو ملوخية من 12 إلى 15 جنيها.
  5. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 13 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 8 إلى 10 جنيهات.
  7. تراوح سعر كيلو بسلة من 27 إلى 33 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سبانخ من 10 إلى 12 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأحد، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأحد

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 12 جنيها إلى 22 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات
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أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم بـ 7 جنيهات في سوق العبور

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البطاطس تبدأ من 10 جنيهات، أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم

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