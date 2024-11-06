الأربعاء 06 نوفمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع البصل والبطاطس وانخفاض الثوم، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 6 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

تراوح سعر كيلو الطماطم من 5 جنيهات إلى 12 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البطاطس من 11 إلى 18 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 9 إلى 21 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9 إلى 13 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 16 جنيهًا.

تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 8 إلى 14 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 9 جنيهات إلى 11 جنيها.

تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 16 جنيهًا.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

تراوح  سعر كيلو الفلفل حامي من 12 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو ملوخية من 9 جنيهات إلى 11 جنيهات.

تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 16 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كيلو بسلة من 40 إلى 45 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الثوم من 60 إلى 80 جنيهًا، بانخفاض 5 جنيهات عن سعره السابق.

تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 5 جنيهات إلى 15 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.

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ارتفاع الطماطم والبسلة، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

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ارتفاع الطماطم والملوخية، أسعار الخضراوات اليوم الإثنين في سوق العبور

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