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اقتصاد

أسعار الخضراوات اليوم، الطماطم بـ 7 جنيهات في سوق العبور

الطماطم
الطماطم

 أسعار الخضراوات اليوم السبت في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

 «فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم السبت الموافق 23 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 10 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 15 إلى 18 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 10 جنيهات.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 10 إلى 14 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 2.5 جنيه إلى 5.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 13 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 13 إلى 15 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت

  1. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 7 إلى 13 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 7 إلى 13 جنيهًا.
  3. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 40 إلى 60 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو ملوخية من 10 إلى 12 جنيها.
  5. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 17 إلى 21 جنيهًا..
  6. تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 7 إلى 11 جنيها.
  7. تراوح سعر كيلو بسلة من 31 إلى 35 جنيهًا.
  8. تراوح سعر كيلو سبانخ من 10 إلى 12 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم السبت، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم السبت

  • تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 13 جنيها إلى 25 جنيهًا،.
  • تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات

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