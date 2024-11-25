الإثنين 25 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

نصائح مهمة للعناية ببشرتك فى فصل الشتاء

البشرة فى الشتاء
البشرة فى الشتاء

تحتاج البشرة فى فصل الشتاء إلى الترطيب المستمر على مدار اليوم وشرب الماء الوفير لتجنب الجفاف والتشققات الناجم عن برودة الطقس.

وتهتم الفتيات كثيرا بإستخدام الكريمات المرطبة على حسب نوع البشرة ولكنها وحدها لا تكفى حيث يجب اتباع روتين كامل للعناية بالبشرة فى الشتاء.

نصائح مهمة للعناية بالبشرة فى الشتاء 

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، نصائح مهمة للعناية بالبشرة فى الشتاء لحمايتها من الجفاف، منها:-

  • الترطيب المستمر، حيث يجب استخدام مرطب غني بالزيوت الطبيعية بعد كل غسلة.
  • شرب الماء، يجب الحفاظ على رطوبة الجسم من الداخل بشرب كمية كافية من الماء.
  • تجنب الماء الساخن، حيث يجب استخدام ماء فاتر لغسل الوجه.
  • الحماية من الشمس، من خلال استخدام واقي شمس حتى في فصل الشتاء.
  • تغذية صحية، وللحفاظعلى نضارة وجمال البشرة يجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.
  • قبل استخدام أي قناع جديد، اختبري جزءًا صغيرًا منه على الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية، لتجنب حدوث أى مضاعفات أو أى أضرار جانبية تؤثر على جمال البشرة.
العناية بالبشرة فى الشتاء 
العناية بالبشرة فى الشتاء 

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

txt

قناع زيت اللوز لجمال بشرتك وشبابها وحمايتها من التجاعيد

txt

ماء جوز الهند لجمال بشرتك وشعرك وحماية قلبك

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العناية بالبشرة في الشتاء الشتاء نصائح مهمة للعناية بالبشرة فى الشتاء جفاف البشرة نضارة البشرة العناية بالبشرة سهام شهاب خبيرة التجميل

مواد متعلقة

قناع طبيعي يعيد نضارة البشرة وحيويتها

أفضل خطوات إزالة للمكياج مع الحفاظ على نضارة البشرة

قناع طبيعي يخلصك من حب الشباب ويعيد جمال البشرة

ماسكات الفواكه الشتوية الحل السحري لكل أنواع البشرة

الأكثر قراءة

تكليف حاسم من السيسي لرئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي

أول رد فعل من سعد الصغير عقب سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطي المخدرات (فيديو وصور)

السجن المشدد 3 سنوات للمطرب سعد الصغير بتهمة تعاطي المخدرات

تقرير الطب الشرعي: حالة سعد الصغير الصحية تستدعي تعاطي الترامادول

رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام النواب

سعر الدولار أمام الجنيه في البنك المركزى اليوم الاثنين

زيادة أسعار بيبسي كولا مصر، وهذا موعد التطبيق

هل يحق لـ سعد الصغير الاستئناف على سجنه 3 سنوات بتهمة تعاطى المخدرات؟

منوعات

المزيد

تحطم طائرة شحن تابعة لشركة DHL في ليتوانيا

إحباط محاولة أم لبيع طفلتها مقابل 80 ألف دولار

هدمت منازل وأسقطت أعمدة الكهرباء والأشجار، عاصفة قوية تضرب 5 ولايات في تركيا (فيديو)

الصين تطلق قمرين اصطناعيين جديدين إلى الفضاء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

بكام كيلو السكر اليوم الاثنين 25-11-2024 في الأسواق؟

سعر الألومينوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد 24/11/2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 24/11/2024

بكام كيلو السكر اليوم الأحد 24-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

رؤساء الهيئات الإعلامية الجديدة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن المسيب (2 – 3)

الشعراوي يروي كيف بدأت قصة النبي إبراهيم مع تحطيم أصنام قومه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 25 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية