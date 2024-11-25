نصائح مهمة للعناية ببشرتك فى فصل الشتاء

تحتاج البشرة فى فصل الشتاء إلى الترطيب المستمر على مدار اليوم وشرب الماء الوفير لتجنب الجفاف والتشققات الناجم عن برودة الطقس.

وتهتم الفتيات كثيرا بإستخدام الكريمات المرطبة على حسب نوع البشرة ولكنها وحدها لا تكفى حيث يجب اتباع روتين كامل للعناية بالبشرة فى الشتاء.

نصائح مهمة للعناية بالبشرة فى الشتاء

وتقدم سهام شهاب خبيرة التجميل، نصائح مهمة للعناية بالبشرة فى الشتاء لحمايتها من الجفاف، منها:-

الترطيب المستمر، حيث يجب استخدام مرطب غني بالزيوت الطبيعية بعد كل غسلة.

شرب الماء، يجب الحفاظ على رطوبة الجسم من الداخل بشرب كمية كافية من الماء.

تجنب الماء الساخن، حيث يجب استخدام ماء فاتر لغسل الوجه.

الحماية من الشمس، من خلال استخدام واقي شمس حتى في فصل الشتاء.

تغذية صحية، وللحفاظعلى نضارة وجمال البشرة يجب تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن.

قبل استخدام أي قناع جديد، اختبري جزءًا صغيرًا منه على الجلد للتأكد من عدم وجود حساسية، لتجنب حدوث أى مضاعفات أو أى أضرار جانبية تؤثر على جمال البشرة.

العناية بالبشرة فى الشتاء

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الإثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة أن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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