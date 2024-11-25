الإثنين 25 نوفمبر 2024
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صحة ومرأة

نصائح تساعدك في تشجيع أبناءك على المذاكرة

المذاكرة مع الأبناء
المذاكرة مع الأبناء

تعانى الأمهات كثيرا مع الأبناء فى الدراسة بسبب عدم الميل إلى المذاكرة والميل أكثر إلى اللعب، ما يزعجهن كثيرا.

وتخشى الأمهات من هذه التصرفات حتى لا تؤثر على التحصيل الدراسي للأبناء ما يؤثر على مستقبلهم بشكل سلبي، وتحاول بعض الأمهات اتباع الطرق الصحيحة لتشجيع الصغار على المذاكرة.

نصائح تشجع طفلك على المذاكرة

ويقدم الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، بعض النصائح التى تساعد الأم فى تشجيع الأبناء على المذاكرة، منها:-

  • التشجيع والتحفيز، وهو أهم عنصر لأن ايماننا بأولادنا هو الذي يجعل أبناءنا يؤمنوا بأنفسهم ويبذلوا اقصي ماعندهم حتى يكونوا قدر هذا الايمان.
  • التوجيه والإرشاد الصحيح، وكل طفل له ميول ورغبات ويشغل تفكيره مايحبه سواء لعب، تليفزيون، تليفون، الخ، لذا يجب مكافئة الطفل بما يحبه عند المذاكرة لتشجيعه.
  • علاج أي مشكلة مرضية حتى يكون الطفل قادر علي المذاكرة والاستيعاب وأيضا ممارسة حياته الطبيعية من جري ولعب، ةالمشكلة المرضية مثل الانيميا، حساسية صدر، وغيرهم.
  • توفير بيئة مناسبة للمذاكرة والتفوق من بيت أسري سعيد، منزل يسوده الهدوء، أسلوب تعامل راقي بين الأم والأب والأولاد.
  • البعد التام عن التليفزيون والتليفون وعدم السماح لهم به إلا حسب وقت معين ومحدد علي مدار اليوم.
  • التغذية الصحية السليمة حتي يستطيع الطفل استكمال يومه بكل قوة وتركيز وأهم شيء التنوع في الأكلات، والبعد عن أكلات السوبر ماركت، والحفاظ على وجبة الإفطار كأهم وجبة يومية، والحفاظ على الأكلات التي تزيد من التركيز يوميا واهمها مايحتوي علي الأوميجا 3.
  • لا يجوز القول للطفل بأن تعليمه وتفوقه أهم منه شخصيا بل يجب القول له أن تشجيعهم على المذاكرة بسبب الحفاظ على مستقبلهم.
  • تجنب الصراخ فى الطفل وضربه خاصة الضرب على الوجه، لأنه يؤثر على قدرات الطفل ونفسيته، ويمكن الاستعانة بالأكلات التى تزيد التركيز والأدوية أيضًا.
تشجيع الأبناء على المذاكرة 
تشجيع الأبناء على المذاكرة 

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها:

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد،  من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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أكلات تؤثر على دماغ طفلك وتركيزه، احذري من تقديمها

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مشروبات تساعد طفلك على التركيز في الدراسة

 

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المذاكرة الدراسة نصائح تشجع طفلك على المذاكرة تشجيع الأبناء على المذاكرة الدكتور محمد صلاح شبيب صحة الصحة

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