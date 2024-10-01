موانع الحصول على تطعيمات المدارس

مع بداية العام الدراسي الجديد يوجد عدد من التطعيمات الضرورية والأساسية توفرها الصحة مجانًا لطلبة المدارس.

موانع الحصول على التطعيم

وكشف الدكتور مصطفى محمدي استشاري مكافحة العدوى وأمراض الباطنة أن موانع تطعيم الثنائي البكتيري Td لتلاميذ المدارس في الصف الثاني والرابع الابتدائي تشمل:



١-الحساسية المفرطة من ذات اللقاح في جرعة سابقة.



٢- الإعياء الحاد المصحوب بارتفاع شديد في درجة الحرارة وفي هذه الحالة يؤجل التطعيم فقط.



٣- في حالة مرضى السرطان يؤجل التطعيم لحين التوقف عن تلقي العلاج الكيماوي.



واكد أن موانع تطعيم الحمي الشوكية التهاب السحايا الثنائي A,C لتلاميذ المدارس وهم السنة الأولي من كل مرحلة تشمل:



الحساسية المفرطة من نفس اللقاح في جرعة سابقة.

الإعياء الحاد المصحوب بارتفاع شديد في درجة الحرارة ( يؤجل التطعيم فقط )



في حالة مرضى السرطان يؤجل التطعيم لحين التوقف عن تلقي العلاج الكيماوي.



وأوضح ان الأمراض المزمنة مثل السكري و الأمراض المناعية ليست من موانع تطعيم الحمي الشوكيه ولا الثنائي البكتيري.

تطعيم أطفال المدارس

وتستعرض فيتو أهم الأسئلة والأجوبة المتعلقة بالتطعيمات منها:

1-هل يمكن تطعيم الطفل وهو مريض؟

- ️إذا لم يوجد ارتفاع في حرارة الجسم او يحصل على أدوية مثبطة للمناعة يمكن تناول التطعيم

2- هل يسبب التطعيم ارتفاع في حرارة الجسم؟

- ️أي تطعيم يمكن ان يسبب حرارة في الجسم.

3- هل الحصول على جرعة واحدة من التطعيم وعدم استكمال باقي الجرعات لعدم توفر الجرعة الثانية يمثل خطورة على الطفل؟

- ️لا يوجد قلق من ذلك والتطعيم فعال،ولا يوجد خطر وعند توفر التطعيم يمكن استكمال باقي الجرعات

4- هل يوجد تطعيمات للكبار وليس الأطفال فقط؟

-نعم يوجد تطعيمات الكبار، وتحميهم من أمراض كثيرة.

5- هل يمكن تناول اى تطعيم أثناء أخذ دواء مضاد حيوي؟

يمكن ذلك ولا يوجد تعارض بينهما.

6- هل يمكن للتطعيم ان يسبب المرض ؟

- ️لا، الا لو كان التطعيم حي ومتلقى التطعيم لديه مشكلة في المناعة

7- هل يوجد خطورة إذا خالط طفل مريض مصاب بمرض الجديري وحصل على تطعيم الجديري؟

يمكنه تناول تطعيم الجديري دون خطورة

من جانبها أكدت وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم.