السبت 12 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

احذرى، الغضب على الطفل أثناء المذاكرة يؤخر فهمه

مذاكرة الأطفال
مذاكرة الأطفال

تبذل الأمهات قصارى جهدها من أجل تعليم الأبناء وأحيانا يكون هناك أطفال يحتاجون إلى جهد أكبر ما يسبب غضب الأمهات.

وللاسف تلجأ العديد من الأمهات إلى الشدة والعنف لتعليم الصغار وتأسيسهم دون الوعى بمدة خطر ذلك على مستقبلهم.

العنف مع الطفل أثناء المذاكرة يؤخر فهمه

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الغضب على الطفل أثناء المذاكرة يؤخر فهمه ويصيبه بالتوتر فيظهر أقل من مستواه الطبيعي، ما يؤثر على استيعابه وتحصيله الدراسي وبالتالى يؤخر تفوقه ويهز ثقته بنفسه.

وأضاف شبيب، أنه على الأمهات إذا بدأت بالغضب عند مذاكرة الطفل يجب عليها أن تتوقف على الفور وتتذكر دائما أنها تعمل لأجله وليس ضده، فالغضب يؤثر على استيعاب الطفل وبالتالى يؤثر على تفوقه الدراسي ومستقبله فيما بعد كما ذكرنا بالأعلى.

ويجب على الأمهات عند مذاكرة الأطفال أن يكون الموضوع ممتع خالى من العنف والأوامر حتى يكون الطفل أكثر إقبالا على التعلم، ما ينعكس على مستواه التعليمي، وبالتالى يتفوق دراسيا، كما يجب تنظيم مواعيده ما بين المذاكرة والمرح حتى لا يشعر الطفل بالملل.

الغضب على الطفل أثناء المذاكرة


نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس 

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية في المدارس، منها-

  • التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الإنفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى إحدى أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.
  • غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.
  • تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.
  • تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.
  • تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.
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اتبعى هذه النصائح مع طفلك مع انخفاض حرارة الطقس

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نصائح مهمة تساعدك في التعامل مع طفلك العنيد

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