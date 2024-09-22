11 سببا للنسيان عند الأطفال أثناء المذاكرة

أسباب النسيان عند الأطفال أثناء المذاكرة، نسيان الأبناء دروسهم بعد المذاكرة، من الأمور التى تزعج الأمهات كثيرا خوفا من أن يكون الطفل مصاب بصعوبات التعلم.

وأسباب النسيان عند الأطفال أثناء المذاكرة، عديدة وتتساءل عنها الأمهات كثيرا لاتباع أفضل طرق العلاج تحت إشراف طبي.

أسباب النسيان عند الأطفال أثناء المذاكرة

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن من أسباب النسيان عند الأطفال أثناء المذاكرة:-

سوء التغذية وخاصة نقص الأوميجا 3، والحديد، والبوتاسيوم، والكبريت، والفسفور، والأملاح وبعض الفيتامينات مثل: B, A,E.

السّمنة وكثرة الطعام خاصة قبل المذاكرة مباشرة، حيث إن عملية الهضم تحتاج لكمية كبيرة من الدم، وبالتالي إذا تناول الطفل الطعام قبل المذاكرة مباشرة سيؤدي إلى الخمول والتعب وعدم التركيز في الدراسة وبالتالي يحصل الضعف في الذاكرة.

كثرة مشاهدة التلفاز وما لها من مخاطر في تشتت الإنتباه وعدم التركيز، وبالتالي سيكون الطفل أثناء المذاكرة دائم السرحان لتعلقه ببرامج التلفاز مما يؤدي إلى قلة المعلومات المستقبلة من قبل الدماغ وعدم التركيز فيها، فيؤدي ذلك إلى النسيان.

عدم شعور الطفل بالأمان والثقة بمن حوله، مما يضعف ذاكرته.

التلوث المحيط بنا سبب من أسباب النسيان، سواء كان تلوث بالغبار أو الإشعاعات من الهواتف والضوضاء بشكل عام.

بعض الإصابات بالدماغ والأورام التي قد تكون سببا في ضعف الذاكرة والنسيان وكذلك الصرع وادويته.

الاعتماد على الحفظ دون الفهم، لهذا لا يمكنه الربط بين كل معلومة والأخرى، بينما الفهم يجعله يسترجع المعلومة بسهولة عندما يحتاجها.

الإصابة بأي مرض عضوي مثل: نزلات البرد، وارتفاع درجة الحرارة، وآلام المغص والصداع وغيرها من الأعراض المرضية التي تعيق التركيز وتؤثر على التذكر.

الجوع والإجهاد البدني.

الانفعالات، مثل الخوف والقلق يؤثران على التركيز عند الطفل بشكل سلبي وبالتالي تضعف قدرته على التذكر.

اضطرابات النوم، يُعاني الطفل من ضعف الذاكرة إذا لم يأخذ القدر الكافي من النوم.

أسباب النسيان عند الأطفال

نصائح مهمة تحمى طفلك من الأمراض المعدية في المدارس

وهناك عدة نصائح يجب اتباعها لحماية الطفل من الأمراض المعدية فى المدارس، منها:-

التأكد من الحصول على جميع التطعيمات، ويعد الحصول على لقاح الانفلونزا وتحصينات الأمراض الأخرى أحد أفضل الطرق التي يمكنك القيام بها لحماية الطفل من انتشار الأمراض المعدية.

غسل اليدين بالماء والصابون جيدا بصورة منتظمة ومتكررة وتذكير الأطفال بأهمية غسل اليدين خاصةً مع بدء العام الدراسي الجديد، وهى من أهم الطرق لمنع انتشار الأمراض والعدوى، وتعليمهم كيفية غسل أيديهم بشكل صحيح بعد استعمال المرحاض والعطس والرشح والسعال وقبل الأكل، وهذا يساعد في تقليل خطر الإصابة بالمرض ومن ثم نقل العدوى إلى الآخرين.

تشجيع الطفل على تجنب الاتصال الوثيق مع الطلاب المرضى أو مشاركتهم الأدوات.

تعليم الطفل بأن يقوم بتغطية فمه وأنفه عند السعال أو العطس، وأن يقوم بذلك في منديل ورقي ومن ثم يرميه، وإذا لم يكن من الممكن الوصول إلى منديل في الوقت المناسب، عليه أن يسعل أو يعطس في ثنية ذراعه.

تعليم الطفل أيضا أن يبقي يديه بعيدتين عن عينيه وأنفه وفمه، لأن الجراثيم تنتشر بهذه الطريقة، مايحميه من الإصابة بالأمراض المعدية.