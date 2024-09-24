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دين ودنيا

دعاء النبي إبراهيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 83 بسورة الشعراء (فيديو)

الشيخ محمد متولي
الشيخ محمد متولي الشعراوي، فيتو

دعاء النبي إبراهيم، أوضح الشيخ محمد متولي الشعراوي في خواطره حول سورة الشعراء، دعاء النبي إبراهيم لله تعالى، كما بيَّن أن الله استجاب لدعائه.


سورة الشعراء الآية 83

قال تعالى: «رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ».

سورة الشعراء الآية 83


تفسير الشيخ الشعراوي للآية 83 من سورة الشعراء

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي: نلحظ أنه لم يدْعُ بشيء من الدنيا، ومعنى {حُكْمًا} [الشعراء: 83]، فرق بين الحكم والحكمة: الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، أما الحكم فأنْ تعلم الخير أولًا، ثم تعمل بما علمت ثانيًا، وقال في دعائه: {هَبْ لِي} [الشعراء: 83]، لأن الهبة عطاء دون مقابل، فكأنه قال: يا رب أنا لا أستحق، فاجعلها لي هِبةَ من عندك {وَأَلْحِقْنِي بالصالحين} [الشعراء: 83]، أي: ألحقني بهم في العمل والأُسْوة لأنالَ بعدها الجزاء، وليس المراد: ألحقني بهم في الجزاء، إنما في العمل.

 

استجابة دعاء النبي إبراهيم

وأضاف الشيخ الشعراوي: وقد أجابه الله تعالى في هذه الدعوة، فقال سبحانه: {وَكَذَلِكَ نري إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السماوات والأرض} [الأنعام: 75]، والملكوت: المخلوقات غير المحسّة، أطلعه الله عليها؛ لأنه عمل بما علم من الملك المحسّ، وكذلك قال: {وَإِنَّهُ فِي الآخرة لَمِنَ الصالحين} [البقرة: 130]، فأجابه في الدعوة الأخرى.

الشيخ محمد متولي الشعراوي

 ولد الشيخ الشعراوي في 15 أبريل عام 1911م، بـ قرية دقادوس، مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وأتم حفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، وحصل على الشهادة الابتدائية الأزهرية عام 1923م، ودخل المعهد الثانوي الأزهري، وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظى بمكانة خاصة بين زملائه، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

 

مؤلفات الشيخ الشعراوي 

 للشيخ  الشعراوي مؤلفات علمية عديدة منها: معجزة القرآن - الأدلة المادية على وجود الله - أنت تسأل والإسلام يجيب - الإسلام والفكر المعاصر - قضايا العصر - أسئلة حرجة وأجوبة صريحة.

وبعد عمر مديد في رحاب الدعوة الإسلامية المستنيرة والسمحة، وفي خدمة الإسلام والمسلمين، توفي الشيخ الشعراوي عن عمر يناهز السابعة والثمانين، في 22 صفر 1419هـ، الموافق 17 يونيو 1998م.

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