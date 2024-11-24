أخبار مصراليوم، انتصار السيسي تستقبل قرينة رئيس كولومبيا، وزير الصحة يبحث تحويل وحدات الرعاية إلى مرافق خضراء وذكية، التعليم تكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية وعقدها مرتين شهريا

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تفاصيل استقبال انتصار السيسي لقرينة رئيس كولومبيا (صور)

استقبلت انتصار السيسى قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الأحد، فيرونيكا ألكوسير جارسيا، قرينة رئيس جمهورية كولومبيا.

محافظ القاهرة يتابع جاهزية معدات الصرف الصحى لشفط مياه الأمطار "صور"

تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة رفع جاهزية معدات شركة الصرف الصحي بالفترة المسائية بمكان تمركزها بحى النزهة بالمنطقة الشرقية تحسبًا لأي تغيرات في حالة الطقس للتعامل الفورى معها.

ارتفاع الأمواج يصل لـ5 أمتار، تحذير من الملاحة بالبحر الأحمر والمتوسط وخليج السويس غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب بحركة الملاحة البحرية غدا بالسواحل الغربية للبحر الأبيض المتوسط وهم " مطروح، الاسكندرية، البحيرة"،حيث تصل سرعة الرياح من 70: 50 كم فى الساعة,ويصل ارتفاع الأمواج من4:5 أمتار.

وزير الصحة يبحث تحويل وحدات الرعاية إلى مرافق خضراء وذكية

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السفير الإنجليزي في القاهرة «جاريث بايلي» لبحث سبل التعاون بين البلدين، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

خطة طوارئ على الطرق الرئيسية استعدادا لموجة الطقس السيئ

انتهت الهيئة العامة للطرق والكباري من الاستعدادات لمواجهة موجة الطقس السيئ وارتفاع نسب الأمطار من خلال التنسيق مع المحافظات والشركات للتعامل مع آثار الأمطار.

رئيس الوزراء يتابع "حياة كريمة" ويؤكد: إنهاء المشروعات في أسرع وقت

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة.

التعليم تكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية وعقدها مرتين شهريا

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل، أو استبدالها بامتحانات كل أسبوعين مرتين فى الشهر وليس كل أسبوع من أجل التخفيف علي الطلاب.

تفاصيل اجتماع السيسي مع وزيري الكهرباء والبترول بحضور مدبولي (فيديو)

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.

وزارة التضامن تناقش تحديات ملف الرعاية الاجتماعية

شهدت فعاليات اليوم الثاني للقاء الدوري لوكلاء وزارة التضامن الاجتماعي ومديري مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية مناقشة تحديات ملف الرعاية الاجتماعية.

وزير الزراعة يجتمع بمنتجي الدواجن لبحث الاستفادة من القروض الميسرة

عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض منتجى الدواجن وأصحاب المزارع الصغيرة لبحث سبل إعادة المزارع المتوقفة وأيضا تطوير المزارع القائمة وكيفية زيادة طاقتها الإنتاجية وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير وسامى عبد الصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي المصري والمهندس محمود العناني رئيس اتحاد مُنتجي الدواجن والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانيّة والداجنة وبعض قيادات الوزارة والبنك واتحاد الدواجن.

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