الأرصاد الجوية تكشف خريطة سقوط الأمطار الأسبوع الجاري (فيديو)

كشفت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة التقلبات والاضطرابات في الطقس مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري.

كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين بقناة "النهار": كتلة هوائية قادمة من جنوب أوروبا وراء حالة التقلبات الجوية التي تتعرض لها البلاد بدءًا من اليوم وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

منخفض جوي قادم من تركيا واليونان وقبرص

وتابعت:"منخفض جوي قادم من تركيا واليونان وقبرص أدى إلي جلب كتل هوائية باردة جدا إلي مصر وأثر على حالة الطقس وزيادة نشاط الرياح الذي وصل الي 50 كم/ الساعة".

مناطق سقوط الأمطار

وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة على السواحل الشمالية والدلتا والقاهرة وشمال الصعيد.

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