الأحد 24 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

التعليم تكشف حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية وعقدها مرتين شهريا

طلاب المدارس
طلاب المدارس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل، أو استبدالها بامتحانات كل أسبوعين مرتين فى الشهر وليس كل أسبوع من أجل التخفيف علي الطلاب.

التقييمات الأسبوعية 

ومن جانبه، نفى مصدر بوزارة التربية والتعليم، صدور قرار بشأن إلغاء التقييمات الأسبوعية لطلاب صفوف النقل، أو استبدالها بامتحانات كل أسبوعين مرتين فى الشهر وليس كل أسبوع من أجل التخفيف علي الطلاب، مشيرا إلى أن الأمر عار  تماما من الصحة.

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وأشار مصدر وزارة التربية والتعليم، إلى استمرار نظام التقييمات الاسبوعية لطلاب صفوف النقل كما هو دون أي تغيير.

وتداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي منشورا يزعم بوجود تعليمات وقرارات جديدة بخصوص الأعمال التحريرية لطلاب صفوف النقل، حيث طالب المنشور المزعوم الجميع بالالتزام بها وتنفيذها ومنها أن الشرط الأساسي في حصول الطالب علي الدرجة النهائية في التقييمات الأسبوعية والواجب المنزلي هو حضور الطالب التقييم وأداء الواجب وليس الإجابة بـ صح أو خطأ.

ومن جانبها نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير حول الواجب المنزلي والتقييمات الأسبوعية.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأن كافة القرارات والآليات المعلنة منذ بداية العام الدراسي بما في ذلك الآليات المتعلقة بأعمال السنة كما هي دون أي تغيير، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع بشكل دقيق تنفيذ الآليات والقرارات بكافة المدارس على مستوى الجمهورية بشكل يومي.

 

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