الأحد 24 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يتابع جاهزية معدات الصرف الصحى لشفط مياه الأمطار "صور"

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو
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تفقد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة رفع جاهزية معدات شركة الصرف الصحي بالفترة المسائية بمكان تمركزها بحى النزهة بالمنطقة الشرقية تحسبًا لأي تغيرات في حالة الطقس للتعامل الفورى معها.

رافق محافظ القاهرة فى جولته م. عادل حسن رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة،  وعدد من قيادات المحافظة.

 

انتشار سيارات الصرف الصحى بالإسكندرية تحسبا لسقوط الأمطار

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وأكد محافظ القاهرة أنه يتابع على مدار الساعة الإجراءات التى اتخذتها جميع  الأحياء وشركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة لتنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل الفورى مع أى تجمعات لمياه الأمطار.

محافظ القاهرة: إزالة أماكن تجمع المياه

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة  بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور والحفاظ على انتظام الحركة المرورية.

وأكد محافظ القاهرة أنه تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة لمتابعة اجراءات التعامل الفورى مع أى طارئ  لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى من المواطنين.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الاثنين، حيث يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد حتى  القاهرة الكبرى، معتدلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء  مائلا للحرارة على جنوب الصعيد،مائلا للبرودة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.

وأعلنت  هيئة الأرصاد الجوية استمرار حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية  غدا الاثنين،حيث يستمر انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 5:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء، ويصاحب ذلك  نشاط للرياح  على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس 
 
الارصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائلا للبرودة  على شمال البلاد والوجه البحرى  القاهرة الكبرى، معتدلا على شمال الصعيد وجنوب سيناء  مائلا للحرارة على جنوب الصعيد

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون حالة البحر الأبيض المتوسط  مضطربة ويصل ارتفاع الامواج من 3:5 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية فى نشرة طقس الغد أن حالة البحر الأحمر  تكون مضطرب  ويصل ارتفاع الأمواج من 3:2.5متر

 

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