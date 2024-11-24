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محافظات

بتخفيضات 30%، افتتاح ناجح لمعرض أوكازيون دمياط للأثاث بالبحيرة (صور)

افتتاح معرض اوكازيون
افتتاح معرض اوكازيون دمياط للأثاث بمحافظة البحيرة

شهدت محافظة البحيرة، مساء اليوم افتتاح معرض أوكازيون دمياط للأثاث برعاية الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد عبد اللطيف فايد، وبحضورمحافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي، ومحافظ البحيرة الدكتورة چاكلين عازر، ومحمد الشريف رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة.

 

المعرض يشهد تخفيضات تصل إلى 30%

حيث يعتبر هذا المعرض خطوة مهمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين المحافظتين وعرض منتجات الأثاث الدمياطي المتميزة وبأسعار تنافسية حيث يتقدم العارضين بتخفيضات تصل إلى 30%.

معرض أوكازيون دمياط للأثاث
معرض أوكازيون دمياط للأثاث

حضر الافتتاح نخبة من أعضاء مجلس إدارة غرفة دمياط ونخبة من أعضاء مجلس إدارة غرفة البحيرة.

يهدف المعرض إلى دعم الصناعة المحلية وتشجيع المنتج الدمياطي وتوفير فرص تسويقية واسعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة بدمياط

يأتي هذا الحدث في إطار حرص القيادتين المحليتين على دعم القطاع الخاص وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار

يشكل المعرض فرصة كبيرة للمواطنين للاطلاع على أحدث التصاميم في عالم الأثاث وتلبية احتياجاتهم بأسعار مناسبة.

نال المعرض استحسان العارضين من حيث التنظيم والإدارة من قبل الغرفة التجارية، وأبدى الزوار إعجابهم الشديد بجودة المنتجات المعروضة وتنوع التصاميم.

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