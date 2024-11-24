رئيس الوزراء يتابع "حياة كريمة" ويؤكد: إنهاء المشروعات في أسرع وقت

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، مع اللواء أحمد العزازي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التي تنفذها الهيئة.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية المشروعات التنموية والخدمية التي تُنفذها الهيئة في مختلف القطاعات بالتعاون مع الوزارات والجهات الحكومية، مشيرًا إلى ضرورة المتابعة الدورية لضمان سرعة الإنجاز ودخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت.

"حياة كريمة" تتصدر الأولويات

استعرض اللواء أحمد العزازي موقف المشروعات التي تُنفذها الهيئة الهندسية، وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأوضح الاستعدادات الجارية لانطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات بالمناطق الريفية، وتقديم حياة كريمة للملايين من المواطنين.

إنجازات في مشروعات الطرق والمرافق

كما تناول الاجتماع أيضًا موقف العديد من المشروعات التنموية الأخرى التي تُنفذها الهيئة، بما في ذلك تطوير شبكات الطرق والمرافق، حيث أشار رئيس الهيئة الهندسية إلى معدلات الإنجاز المرتفعة في بعض المشروعات، وما قارب على الانتهاء منها والمقرر دخوله الخدمة قريبًا.

تذليل التحديات وتسريع وتيرة العمل

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية مواجهة أي تحديات قد تعيق تنفيذ المشروعات، والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز، خاصة في المشروعات الخدمية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة لهم.

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