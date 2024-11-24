الأحد 24 نوفمبر 2024
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أخبار مصر

خطة طوارئ على الطرق الرئيسية استعدادا لموجة الطقس السيئ

الطرق
الطرق

 انتهت الهيئة العامة للطرق والكباري من الاستعدادات لمواجهة موجة الطقس السيئ وارتفاع نسب الأمطار من خلال التنسيق مع المحافظات والشركات للتعامل مع آثار الأمطار.


الهيئة العامة للطرق والكباري

 وأعلنت الهيئة حالة الطوارئ على الطرق الطويلة والسريعة، لسرعة التعامل مع أي طوارئ مع الأمطار والسيول.

ونسقت الهيئة مع كافة الإدارات والمحافظات لسرعة التدخل لفتح الطرق وإعادة تشغيلها حالة تعرض أي طريق للغلق بسبب أي طوارئ.  

 

 

 

 

 وتم التنسيق بين القطاعات المختلفة والأجهزة الأمنية لتقديم افضل خدمة بأفضل مستوى، على مدار الساعة للركاب كما تم التأكيد على وجود أوناش وفرق طوارئ للتدخل على الطرق  من خلال  إعادة فتح الطرق التى تغلق بسبب الكثافات المرورية أو غيرها.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تسود البلاد حالة من الطقس المتقلب على كافة الأنحاء، الامر الذى يعيق الحركة على الطرق بشكل آمن.

 

أكد الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: أن ذروة موجة الطقس السييء غدًا وبعد غد وننصح بارتداء الملابس الشتوية في ظل انخفاض درجات الحرارة.


انخفاض درجات الحرارة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة “صدى البلد”: أنه من المنتظر انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع الجاري.


المحافظات الأكثر تضررا من الأمطار

ولفت إلي أن المحافظات الساحلية الأكثر تأثرًا بحالة الطقس السيئ وفرص سقوط الأمطار غدًا وبعد غد،  مشيرًا إلي أن سرعة الرياح ستصل الي 45كم/الساعة.

 

 

 

 


حالة الطقس وتأجيل الدراسة

وأوضح: أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة لا تستدعى تعطيل الدراسة، لا سيما مع وجود فرص لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة.

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى:  14

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:18

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:14

الأرصاد الجوية تكشف المناطق المهددة بالسيول خلال الخريف

من جانبها أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الحوية أن السيول ظاهرة خريفية وتتكون فى المناطق ذات الطبيعة الجبلية لذلك تكون سلاسل جبال الأحمر وسيناء ومناطق  من الصعيد الأكثر عرضة للسيول خلال موسم الخريف.

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الأرصاد الجوي الهيئة العامة للطرق الهيئة العامة للطرق والكباري الدكتور محمود القياتي ارتداء الملابس الشتوية الطقس المتقلب

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