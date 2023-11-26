نصائح مهمة يجب اتباعها لحماية طفلك من الالتهاب السحائي

الالتهاب السحائي، من الأمراض المعدية التى تنتشر طوال العام بين الأطفال خاصة فى فترة الدراسة.

والالتهاب السحائي من الأمراض الخطيرة التى تسبب مضاعفات قد تصل إلى حد الوفاة، لذا تخشى منها الأمهات كثيرا.

نصائح مهمة تحمى طفلك من الالتهاب السحائي

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الالتهاب السحائي موجود طوال العام وحالات الإصابة به فى المعدلات الطبيعية وهو ليس وباء، وهناك عدة نصائح تساعد فى الوقاية منه، منها:-

تلقى التطعيم الخاص به خاصة قبل الدراسة والسفر والتواجد فى التجمعات مثل الجيش والمعسكرت الرياضية.

فى حالة الجلوس مع شخص اصبح بعدها مصاب بالالتهاب السحائي وتم حجزه يجب الذهاب إلى طبيب مختص لاستشارته وتلقى العلاج المناسب.

إذا ظهرت حالات الالتهاب السحائي فى مدرسة الأبناء وتم انتشار العدوى بين زملائهم زاك تظهر اى أعراض على الأبناء يجب أيضا ذهابهم إلى طبيب مختص لكتابة العلاج المناسب لهم وهو إجراء روتيني يقوم به الأطباء لحماية المعرضين للعدوى من أى مضاعفات تهدد حياتهم.

الالتهاب السحائي، فيتو

ماهو الالتهاب السحائي

والسحايا هى الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكى، وإلتهاب السحايا أو الإلتهاب السحائى، هو إلتهاب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكى، نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية تدخل الجسم من خلال الجهاز التنفسى أو العين وتنتقل إلى المخ عبر مجرى الدم، مسببة أعراض مزعجة.

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أنواع الالتهاب السحائي

والإلتهاب السحائى، له أنواع عديدة، أبرزها إلتهاب السحايا الفيروسى، ويستطيع الجسم أن يخلص منه سريعا بفضل المناعة القوية، وهو فى الغالب لا يحتاج إلى أدوية، أما النوع الثانى هو إلتهاب السحايا البكتيرى، وهو الأكثر انتشارا على مستوى العالم، وللأسف يحتاج إلى أدوية ورعاية طبية كاملة حفاظا على حياة المريض من مضاعفات المرض، وهناك إلتهاب السحايا الفطرى وهو نادر الحدوث، وإلتهاب السحايا الطفيلى وهو يصيب الحيوانات فقط.

أسباب الالتهاب السحائي

وإلتهاب السحايا مرض معدى يسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات التى تدخل الجسم وتصل إلى مجرى الدم وتنتقل إلى الدماغ وتستقر بها، مسببة أعراض مزعجة ومضاعفات خطيرة، وينتقل الإلتهاب السحائى من خلال العطس والسعال والرذاذ والنفس الخارج من الفم، وللأسف ينتشر بين الصغار فى فترات المدرسة.

أعراض الالتهاب السحائي

وتبدأ أعراض الإلتهاب السحائى بنفس أعراض نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن تطول مدتها، إلى أن يشعر المريض بأعراض غريبة ليس لها علاقة بنزلات البرد، ومن اعراض الالتهاب السحائى:

الحمى

فقدان الشهية

النعاس وصعوبة الإستيقاظ

الطفح الجلدى

القشعريرة

الصداع

القئ والغثيان

صعوبة التركيز

التحسس من الضوء

تصلب الرقبة

التوتر والقلق