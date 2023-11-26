الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

نصائح مهمة يجب اتباعها لحماية طفلك من الالتهاب السحائي

الالتهاب السحائي،
الالتهاب السحائي، فيتو

الالتهاب السحائي، من الأمراض المعدية التى تنتشر طوال العام بين الأطفال خاصة فى فترة الدراسة.

والالتهاب السحائي من الأمراض الخطيرة التى تسبب مضاعفات قد تصل إلى حد الوفاة، لذا تخشى منها الأمهات كثيرا.

نصائح مهمة تحمى طفلك من الالتهاب السحائي 

ويقول الدكتور محمد صلاح شبيب استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إن الالتهاب السحائي موجود طوال العام وحالات الإصابة به فى المعدلات الطبيعية وهو ليس وباء، وهناك عدة نصائح تساعد فى الوقاية منه، منها:-

  • تلقى التطعيم الخاص به خاصة قبل الدراسة والسفر والتواجد فى التجمعات مثل الجيش والمعسكرت الرياضية.
  • فى حالة الجلوس مع شخص اصبح بعدها مصاب بالالتهاب السحائي وتم حجزه يجب الذهاب إلى طبيب مختص لاستشارته وتلقى العلاج المناسب.
  • إذا ظهرت حالات الالتهاب السحائي فى مدرسة الأبناء وتم انتشار العدوى بين زملائهم زاك تظهر اى أعراض على الأبناء يجب أيضا ذهابهم إلى طبيب مختص لكتابة العلاج المناسب لهم وهو إجراء روتيني يقوم به الأطباء لحماية المعرضين للعدوى من أى مضاعفات تهدد حياتهم.
الالتهاب السحائي، فيتو 

ماهو الالتهاب السحائي 

والسحايا هى الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكى، وإلتهاب السحايا أو الإلتهاب السحائى، هو إلتهاب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكى، نتيجة عدوى بكتيرية أو فيروسية تدخل الجسم من خلال الجهاز التنفسى أو العين وتنتقل إلى المخ عبر مجرى الدم، مسببة أعراض مزعجة.

Advertisements

أنواع الالتهاب السحائي 

والإلتهاب السحائى، له أنواع عديدة، أبرزها إلتهاب السحايا الفيروسى، ويستطيع الجسم أن يخلص منه سريعا بفضل المناعة القوية، وهو فى الغالب لا يحتاج إلى أدوية، أما النوع الثانى هو إلتهاب السحايا البكتيرى، وهو الأكثر انتشارا على مستوى العالم، وللأسف يحتاج إلى أدوية ورعاية طبية كاملة حفاظا على حياة المريض من مضاعفات المرض، وهناك إلتهاب السحايا الفطرى وهو نادر الحدوث، وإلتهاب السحايا الطفيلى وهو يصيب الحيوانات فقط.

أسباب الالتهاب السحائي 

وإلتهاب السحايا مرض معدى يسببه البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات التى تدخل الجسم وتصل إلى مجرى الدم وتنتقل إلى الدماغ وتستقر بها، مسببة أعراض مزعجة ومضاعفات خطيرة، وينتقل الإلتهاب السحائى من خلال العطس والسعال والرذاذ والنفس الخارج من الفم، وللأسف ينتشر بين الصغار فى فترات المدرسة.

txt

علاجات منزلية للحد من أعراض القولون العصبي

txt

أعراض وعلاج جرثومة المعدة، ومتى تؤدي للإصابة بالسرطان؟

أعراض الالتهاب السحائي 

وتبدأ أعراض الإلتهاب السحائى بنفس أعراض نزلات البرد والأنفلونزا، ولكن تطول مدتها، إلى أن يشعر المريض بأعراض غريبة ليس لها علاقة بنزلات البرد، ومن اعراض الالتهاب السحائى:

  • الحمى
  • فقدان الشهية
  • النعاس وصعوبة الإستيقاظ
  • الطفح الجلدى
  • القشعريرة
  • الصداع
  • القئ والغثيان
  • صعوبة التركيز
  • التحسس من الضوء
  • تصلب الرقبة
  • التوتر والقلق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الالتهاب السحائي اعراض الالتهاب السحائي نصائح مهمة تحمى طفلك من الالتهاب السحائي اسباب الالتهاب السحائي الدكتور محمد صلاح شبيب صحة الصحة

مواد متعلقة

أعراض قمل الرأس وطرق انتشاره ونصائح مهمة لحماية طفلك من الإصابة

نصائح مهمة اتبعيها للحفاظ على تقوية مناعة طفلك

كيف تعرف إذا كان طفلك مصابا بالقزامة، وما هي أسبابها؟

5 نصائح تحمى طفلك من نزلات البرد فى الشتاء

الأكثر قراءة

قرار جمهوري بتعيين طارق الخولي نائبا لمحافظ البنك المركزي المصري لمدة عام

أوباما يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمي أبوسليم (صور)

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز، تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وفاة الفنان طارق عبد العزيز بعد وعكة صحية مفاجئة

طارق عبد العزيز.. اشتهر بتقديم الفن الهادف ورحل فجأة أثناء تصوير آخر أعماله (فيديوجراف)

متضايق وبيشتغل من غير نفس، صابرين تكشف تفاصيل آخر حديث مع طارق عبد العزيز

الزمالك يفوز على أبوسليم بهدف نظيف في بداية مشواره بمجموعات الكونفدرالية (صور)

Advertisements

منوعات

المزيد

في اليوم العالمي للكيك، اتعلم تعمليه بمكونات بسيطة وبأكثر من طريقة

ريهام سعيد تعود بموسم جديد من “صبايا الخير”

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في السوق المحلي

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

المزيد

انفوجراف

بعد وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. تعرف على أسباب الإصابة بالأزمة القلبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يمكن الاعتماد على توقيت القاهرة ليكون أساسًا ثابتًا لتوقيت القدس الشريف؟

ما حكم الشرع حول قراءة القرآن في المساجد بفلسطين قبل الأذان؟.. الإفتاء توضح

دعاء المطر من السنة النبوية مستجاب

المزيد
الجريدة الرسمية