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صحة ومرأة

توفره الصحة لطلبة المدارس مجانا، كل ما تريد معرفته عن تطعيم الحمى الشوكية

تطعيم الحمي الشوكية
تطعيم الحمي الشوكية

كشفت الدكتورة ولاء عادل، مسئول التدريب بمراكز تطعيمات المصل واللقاح، عن أهمية الحصول على تطعيم الحمي الشوكية أو الإلتهاب السحائي وهو من التطعيمات التى توفرها وزارة الصحة مجانا ويستخدم للوقاية من الإلتهاب السحائي.

خطورة مرض الالتهاب السحائي 

ويتسبب مرض الإلتهاب السحائي في حدوث التهاب في الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي وهو ما  تسببه بكتيريا Neisseria meningitidis. 

وقالت الدكتورة ولاء عادل ان البكتيريا المسببة لمرض الالتهاب السحائي أكثر من نمط  مشيرة الى ان النوع الذي يتوفر في مصر  متعدد السكريات، وهو ما توفره وزارة الصحة المصرية من تطعيم  للأطفال في المدارس أول كل مرحلة دراسية سواء في الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي.

وأكدت أنه يوجد  تطعيم حمى شوكية مقترن، وله مميزات عن تطعيم الحمى الشوكية متعدد السكريات وهي أن الطفل لا يحتاج الحصول على جرعة  تنشيطية كل فترة.

التطعيمات تساعد في الوقاية من الالتهاب السحائي

فيما اكدت وزارة الصحة ان التطعيمات تساعد في الوقاية من الالتهاب السحائي البكتيري، والذي يؤدى إلى وفاة 10% إلى 15% عالميًا.



وحذرت وزارة الصحة من الإصابة بمرض الالتهاب السحائي بين الأطفال حيث يعاني الأطفال  من آثار دائمة تؤدى لأنواع من العجز، وقد تصل نسبة المضاعفات الخطيرة طويلة المدى إلى 9% من المصابين.

وأكدت وزارة الصحة أن  المضاعفات تشمل  التعرض إلى البتر، فقدان السمع، عجز النمو العصبي، التشنجات، وصعوبة في التعليم.

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وأوضحت أن  أعراض مرض الالتهاب السحائي، تشبه أعراض الأمراض الفيروسية الأكثر تداولًا مثل الحمى، والصداع، وتيبس العنق، والغثيان، والقيء، والحساسية المفرطة للضوء، والارتباك ويمكن الحصول على التطعيم بداية من سن 9 أشهر.

واكدت وزارة الصحة أن التطعيم يوفر حماية طويلة الأجل لأكثر من ٥ سنوات، ويقلل من حمل البكتيريا في الحلق.

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