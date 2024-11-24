الأحد 24 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

توقف حركة الطيران في مطار بن جوريون بسبب صواريخ حزب الله

مطار بن جوريون، فيتو
مطار بن جوريون، فيتو

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بأن حركة الطيران في مطار "بن جوريون" شرق تل أبيب، توقفت اليوم. 

وأوضحت هيئة البث أن توقف حركة الملاحة الجوية جاءت على إثر إطلاق الصواريخ الكثيف من لبنان على إسرائيل، بينما انطلقت صفارات الإنذار دون توقف في مناطق واسعة من إسرائيل بعد رصد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

 وقبل وقت سابق من اليوم قال حزب الله، في بيان إنه شن هجومًا بطائرات مسيرة  انقضاضية  على قاعدة أسدود البحرية في جنوب إسرائيل، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الاشتباكات في أكتوبر 2023.

هجوم بطائرات مسيرة انقضاضية على قاعدة أسدود البحرية

وأعلن حزب الله أيضا أنه قصف هدفًا عسكريًّا في مدينة تل أبيب، وذلك غداة غارة اسرائيلية عنيفة على وسط العاصمة اللبنانية بيروت أودت بحياة 20 شخصًا على الأقلّ. 

وقال حزب الله في بيان إن مقاتليه شنوا صباح اليوم الأحد "للمرة الأولى، هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية، على قاعدة أسدود البحرية" التي تبعد 150 كيلومترًا عن الحدود مع لبنان. 

وأعلن الحزب، في بيان آخر، شن "عملية مركبة" صباح الأحد كذلك على "هدف عسكري في  مدينة تل أبيب، بصليةٍ من الصواريخ النوعية، وسربٍ من المُسيرات الانقضاضية".

استهدف قاعدة بلماخيم الجوية جنوبي مدينة تل أبيب برشقة صاروخية

وقال إنه استهدف قاعدة بلماخيم الجوية جنوبي مدينة تل أبيب برشقة صاروخية نوعية، مشيرا إلى أنها تعتبر قاعدة أساسية لسلاح الجو الإسرائيلي وتحتوي على أسراب من الطائرات غير المأهولة  المسيرات  والمروحيات العسكرية، إضافة إلى مركز أبحاث عسكري، ومنظومة حيتس للدفاع الجويّ والصاروخي. 

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