الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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اقتصاد

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الخضراوات في
أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور، سجل سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024، تباينًا ملحوظًا داخل أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر.

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

«فيتو» تستعرض سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2024، في السطور الآتية:

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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو الطماطم  بين 4 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 11 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 10 إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 9.5 جنيه إلى 13.5 جنيهًا، بانخفاض 5.5 جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 8 إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 7 إلى 10 جنيهات.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء

  1. تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 9 إلى 11 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 6 جنيهات إلى 7 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 4 إلى 6 جنيهات.
  4. تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 4 إلى 9 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 10 إلى 12 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 10 إلى 12 جنيهًا.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

سعر الخضراوات في سوق العبور اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 9 إلى 12 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 7 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 55 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو ملوخية من 9 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 9 إلى 13 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو خيار بلدي من 6 إلى 11 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو بسلة من 29 إلى 33 جنيهًا
  • تراوح سعر كيلو سبانخ من 8 إلى 10 جنيهات.
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أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء، فيتو

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الأربعاء

  1. تراوح سعر كيلو قلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو بطاطا من 3 إلى 8 جنيهات.
  3. تراوح سعر كيلو الثوم من 55 إلى 85 جنيهًا.
  4. تراوح سعر كيلو قثاء من 5 إلى 8 جنيهات.
  5. تراوح سعر كيلو ليمون حلو من 6 جنيهات إلى 12 جنيهًا.
  6. تراوح سعر كيلو ليمون بلدي من 10 جنيهات إلى 20 جنيهًا.
  7. تراوح سعر كيلو ليمون أضاليا من 3 جنيهات إلى 6 جنيهات.
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ارتفاع ملحوظ في سعر البصل، أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء في سوق العبور

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البطاطس ترتفع لـ 16 جنيهًا، أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور

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