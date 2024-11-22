التموين: توفير البيض التركي والمحلي بـ 150 وكيلو السكر بـ 30 جنيها

أسعار السلع، قال ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين بالقاهرة: إن الوزارة تعمل على توفير السلع الإستراتيجية للمواطنين مثل السكر والأرز واللحوم بأسعار مخفضة.

فرصة سوق اليوم الواحد

ولفت إلى أن سوق اليوم الواحد ليس بجديد على الشعب المصري، وهو يعد فرصة للشراء والتنزه في نفس الوقت.

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المحاور"، الذي يقدمه فهمي بهجت المذاع على فضائية "الشمس"، إلى أن الوزارة عملت على توفير البيض التركي والمحلي بسعر 150 جنيهًا، كما تم توفير السكر في سوق اليوم الواحد بـ30 جنيهًا.

زيادة المعروض من السلع

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إتاحة السلعة من أجل زيادة المعروض، وبالتالي توفير السلعة بسعر منخفض.

وأعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يوم الجمعة من كل أسبوع؛ استجابة للإقبال الكبير من المواطنين على هذه المبادرة.

يأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

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