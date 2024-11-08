أخبار الاقتصاد اليوم، الجمارك تعلن ارتفاع قيمة واردات المناطق الحرة 137%، كرتونة البيض تبدأ من 134 جنيهًا، الدولة تستهدف النهوض بالصناعات اليدوية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

الكرتونة تبدأ من 134 جنيهًا، تعرف على أسعار البيض اليوم الجمعة

أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار البيض اليوم الجمعة الموافق 8 نوفمبر 2024؛ تباينًا ملحوظًا في الأسواق.

سعر كرتونة البيض في الأسواق اليوم

وتستعرض «فيتو» أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والمجمعات الاستهلاكية؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض اليوم في بورصة الدواجن، فيتو

أسعار البيض في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ سعر طبق البيض لعدد 30 بيضة نحو 150 جنيهًا، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية مع استيراد مليون طبق بيض مائدة لضخهم في المجمعات الاستهلاكية.

ننشر اسعار الذهب في التعاملات المسائية

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4342 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3800 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما جرام الذهب عيار 18، فقد سجل 3257 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وعلى صعيد الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى نحو 30400 جنيه.

اسعار الذهب في البورصة

تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، وتتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها في أكثر من خمسة أشهر مع تقييم المستثمرين لتأثير عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة وتداعيات ذلك على أسعار الفائدة

تعرف علي سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.24 جنيه للشراء و49.34 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر حوالي 49.22 جنيه للشراء و49.32 جنيه للبيع.

تعرف علي أسعار التبغ المسخن اليوم الجمعة

أسعار السجائر اليوم ، يحرص المستهلكون على معرفة ومتابعة أسعار السلع ومنها السجائر.

أسعار التبغ المسخن اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024

وتستعرض فـيتـو في السطور التالية أسعار التبغ المسخن اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2024 في الأسواق للمستهلكين، حيث جاءت الأسعار كما يلي:

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.

• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.



• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 69 جنيها للعبوة.



• السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA Capsules" بأنواعها 74 جنيها للعبوة.

تعرف على اسعار العدس اليوم الجمعة

شهدت أسعار العدس، حالة من الاستقرار اليوم الجمعة وفقًا لآخر الأسعار المطروحة في الأسواق المصرية.

«فيتو» تستعرض أسعار العدس في الأسواق وفقًا لما رصدته البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وأيضًا أسعار العدس في المحال التجارية والسلاسل الغذائية وفقًا لجولة ميدانية في الأسواق، في السطور الآتية:

أسعار العدس اليوم، فيتو

أسعار العدس الأصفر في الأسواق

يتراوح سعر العدس الأصفر بين 42 جنيهًا و90 جنيهًا.

انخفاض سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة في الأسواق

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم الجمعة، الموافق 8 نوفمبر 2024، انخفاضًا طفيفًا يقدر بجنيه، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والشركات.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 35 إلى 44 جنيهًا، بانخفاض جنيه عن سعره السابق، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 33 و33.5 جنيه.

إجمالي مبيعات SUV الفاخرة في مصر

استعرض تقرير مجلس معلومات السيارات (الاميك)، عددا مبيعات سيارات SUV، في السوق المصري خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، والتي شهدت طفرة كبيرة في المبيعات.

إجمالي مبيعات SUV الفاخرة بمصر

ووفقا لما أعلنه تقرير مجلس معلومات السيارات، ترتيب مبيعات سياراتك SUV الفاخرة في مصر كالتالي خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، وهي كالتالي:

1- ألفاروميو تونالي بمبيعات 127 سيارة وحصة 52%.

2- سوبارو كروس تريك 90 سيارة وحصة 40%.

3- سوبارو فورستر 27 سيارة وحصة 11%.

وصلت لمليار ونصف المليون دولار، الجمارك تعلن ارتفاع قيمة واردات المناطق الحرة 137%

أكدت مصلحة الجمارك المصرية ارتفاع واردات المناطق الحرة في مصر من خارج البلاد خلال العام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت قيمة الواردات مقارنة بالعام المالى ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بنسبة ١٣٧% حيث بلغت واردات المناطق الحرة من خارج البلاد إلى مليار ونصف المليون دولار.

تسهيل الإجراءات الجمركية للشركات العاملة بالمناطق الحرة

وقالت مصلحة الجمارك في بيان لها إن ذلك يأتي للجهود المتواصلة للمصلحة بتسهيل الإجراءات الجمركية للشركات العاملة بالمناطق الحرة داخل البلاد وذلك تشجيعا لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر الذى يؤتي بثماره الإيجابية على الناتج القومي.

الدولة تستهدف النهوض بالصناعات اليدوية... واستراتيجية لتطوير القطاع وخلق بيئة حاضنة قوية ...وخطة طموحة للوصول إلى صادرات بقيمة 650 مليون دولار بحلول عام 2027

تستهدف الدولة الاهتمام بالحرف اليدوية التراثية التقليدية، نظرًا لما تتميز به مصر من إرثٍ حضاري كبير، وتميزٍ فريد، في هذا المجال، ولقد اطلقت الدولة مبادرة "صنايعية مصر" في عام 2019، بهدف تأصيل الهوية المصرية، والحفاظ على ملامحها وموروثاتها الإبداعية الفريدة، من خلال توفير برامج التدريب المهني والحرفي للشباب على الحرف اليدوية والتراثية.

ونجحت المبادرة خلال السنوات الماضية في تخريج 3 دفعات شارك بها نحو 184 متدربًا، حيث تدرجت البرامج التدريبية من الجانب النظري من خلال مُحاضرات قدمها أساتذة مُتخصصون في الحرف اليدوية وكليات الفنون، ثم التدريب العملي على الحرفة التي يتخصص فيها المتدرب من بين 5 حرف هي: الخزف، والتطعيم بالصدف، والخيامية، وأشغال النحاس والحُلي، حتى يصل إلى الاحترافية، وأخيرًا دورة متخصصة في مجال ريادة الأعمال والتسويق وعدد من الزيارات المتحفية المتخصصة.



