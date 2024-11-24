تفاصيل جديدة بشأن مطلق النار على رجال الأمن في منطقة الرابية الأردنية

كشف مصدر أمني في الأردن، أن مطلق العيارات النارية باتجاه رجال الأمن في منطقة الرابية بالعاصمة عمان فجر اليوم، مطلوب ولديه سجل جرمي سابق على خلفية قضايا جنائية عدة من أبرزها قضايا المخدرات، وفق وكالة "بترا" الأردنية.

تفاصيل حادث اطلاق النار في الرابية

وبين المصدر أن من بين القضايا المسجلة بحق هذا الشخص حيازة المخدرات وتعاطيها في أكثر من قضية، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة وإلحاق الضرر بأملاك الغير، ومخالفة قانون الأسلحة النارية والذخائر.

ولفت إلى أن منفذ العمل الإرهابي، كان قد بادر وبشكل مباشر بإطلاق العيارات النارية تجاه طاقم دورية أمنية (نجدة) كانت تتواجد في المكان، قاصدًا قتل أفرادها بواسطة سلاح أتوماتيكي مخبأ بحوزته، إضافةً إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة.

وأضاف أن رجال الأمن اتخذوا الإجراءات المناسبة للدفاع عن أنفسهم وطبقوا قواعد الاشتباك بحرفية عالية، للتعامل مع هذا الاعتداء الجبان على حياتهم وعلى حياة المواطنين من سكان الموقع.

وأوضح أن رجال الأمن المصابين قد نُقلوا لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة الآن بعد إصابتهم بإصابات متوسطة، وأن التحقيقات متواصلة حول الحادثة.

هجوم إرهابي في منطقة الرابية

ووصف وزير الاتصال الحكومي في الأردن، محمد المومني، واقعة إطلاق النار بأنها هجوم إرهابي استهدف قوات الأمن العام في البلاد، وقال في بيان إن التحقيقات جارية في الواقعة.

وأكد المومني أن استقرار الأردن وأمنه خط أحمر ولن يسمح لأي كان العبث به، مبينًا أن المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل.

ولفت إلى أن هذه الاعتداءات التي جرت اليوم من خارج على القانون ومن أصحاب سجلات جرمية ومخدرات على قوات الأمن من نشامى الأمن العام مرفوضة ومدانة من كل أردني شريف.

وبين المومني أن قوة الأردن ومنعته واستقراره هي الأساس الصلب لإسناد قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وختم المومني بالقول إن التحقيقات مستمرة حول الحدث الإرهابي الآثم لمعرفة التفاصيل والارتباطات كافة وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها.

وكانت مديرية الأمن العام في الأردن أعلنت أنها تعاملت فجر اليوم الأحد مع حادثة إطلاق عيارات نارية تجاه إحدى الدوريات العاملة في منطقة الرابية في العاصمة عمّان، حيث قامت بإجراء قواعد الاشتباك؛ ما أسفر عن مقتل الجاني.

وقالت: إن شخصًا أطلق النار على دورية عاملة في المنطقة، حيث تحركت قوة أمنية إلى الموقع وحددت موقع مطلق النار الذي حاول الفرار.

وبينت أنه جرى مطاردته ومحاصرته، فبادر بإطلاق العيارات النارية باتجاه القوة الأمنية، والتي طبقت بدورها قواعد الاشتباك؛ ما أسفر عن مقتل الجاني.

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