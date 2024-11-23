أهلي 2009 يفوز على القناة بركلات الترجيح في دوري الجمهورية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 خارج ملعبه أمام القناة، بركلات الترجيح بنتيجة 6 - 7، بعد التعادل 1 - 1، في الوقت الأصلي للمباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت بالإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة دوري الجمهورية.

افتتح عبد العزيز خالد التسجيل للأهلي وتمكن القناة من إدراك التعادل، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي حسمها القناة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد «أهلي 2009» إلى 19 نقطة، من الفوز في 5 مباريات، والتعادل في مباراة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين وخسارة ركلات الترجيح، وخسارة 4 مباريات

أهلي 2007 يفوز علي المنيا

و فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه المنيا بركلات الترجيح، بنتيجة 3 - 2، بعد التعادل 1 - 1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأهلي بفرع التجمع، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الجمهورية.

افتتح إياد مدحت التسجيل لـ الأهلي برأسية إثر ركلة ركنية، وأدرك المنيا التعادل بهدف من ركلة جزاء، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي.

وسجل ركلات الترجيح للأهلي كل من محمد السيد ويوسف رامي وإياد مدحت، فيما أهدر زيدان ناجح وحازم عاشور، وتمكن الحارس ياسين محمد من التصدي لركلتين من لاعبي المنيا.

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