دوري الجمهورية، أهلي 2007 يفوز على المنيا بركلات الترجيح

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 على ضيفه المنيا بركلات الترجيح، بنتيجة 3 - 2، بعد التعادل 1 - 1، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب الأهلي بفرع التجمع، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري الجمهورية.

افتتح إياد مدحت التسجيل لـ الأهلي برأسية إثر ركلة ركنية، وأدرك المنيا التعادل بهدف من ركلة جزاء، لتتجه المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي.

وسجل ركلات الترجيح للأهلي كل من محمد السيد ويوسف رامي وإياد مدحت، فيما أهدر زيدان ناجح وحازم عاشور، وتمكن الحارس ياسين محمد من التصدي لركلتين من لاعبي المنيا.

تشكيل الأهلي لمواجهة المنيا

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ياسين محمد.

الدفاع: محمد عاطف - إياد مدحت - زياد وائل - يوسف رامي.

الوسط: زيدان ناجح - عمر فتحي - مهاب وائل - يوسف كامل - ياسين عاطف.

الهجوم: أحمد الشيخ.

وشارك محمد رأفت بدلًا من يوسف كامل، وكريم عمرو بدلًا من محمد عاطف، وحازم عاشور بدلًا من عمر فتحي، ومحمد السيد بدلًا من زياد وائل.

بهذه النتيجة رفع «أهلي 2007» رصيده إلى 19 نقطة من الفوز في 5 مباريات، والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، والتعادل وخسارة ركلات الترجيح في مباراتين، وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على زد 1 - صفر، وعلى بيراميدز 2 - 1، وعلى المقاولون العرب 1 - 0، وتعادل مع غزل المحلة 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 4 - 5، وتعادل مع الزمالك 1 - 1، وخسر بركلات الترجيح 2 - 4، وفاز على سموحة 2 - 0، وعلى السكة الحديد 3 - 0، وخسر أمام طلائع الجيش 0 - 4، وتعادل مع المنيا 1 - 1 وفاز بركلات الترجيح 3 - 2، مسجلًا 12 هدفًا مقابل 8 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من أحمد عثمان مديرًا فنيًا، ومحمد صلاح مدربًا عامًا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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