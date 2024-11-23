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رياضة

مرموش يقود هجوم فرانفكورت أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني

مرموش, فيتو
مرموش, فيتو

أعلن توبمولر مدرب فريق فرانكفورت عن تشكيل فريقه لمواجهة فيردر بريمن اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري الألماني، على ملعب "دوتش بانك بارك".

ويقود عمر مرموش المحترف المصري في صفوف فرانكفورت تشكيل فريقه الأساسي أمام بريمن في الدوري الألماني. 

تشكيل آينتراخت فرانكفورت ضد بريمن 

 

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن

 تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن اليوم في الدوري الألماني في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن

 تذاع مباراة آينتراخت فرانكفورت وفيردر بريمن اليوم في الدوري الألماني عبر قناة beIN Sports HD 5.


ويحتل آينتراخت فرانكفورت حاليًا المركز الثالث برصيد 20 نقطة، في حين أن فيردر بريمن لديه 15 نقطة في المركز الثامن.

وعلي صعيد آخر فاز فريق بايرن ميونخ، بثلاثة أهداف دون رد أمام أوجسبورج أحرزهم هاري كين، في المباراة التي أقيمت على ملعب "إليانز أرينا"، في افتتاح مباريات الجولة الـ 11 من مسابقة الدوري الألماني.

هاتريك هاري كين ينفرد بصدارة قائمة هدافي البطولة برصيد 14 هدفًا.

ويحل النجم المصري عمر مرموش في المركز الثاني، برصيد 11 هدفًا، قبل مباراة آينتراخت فرانكفورت في الجولة نفسها ضد فيردر بريمن.

 

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