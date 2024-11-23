السبت 23 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

برج البراجنة، معلومات عن مقر اللاجئين الفلسطينيين بلبنان والذي يهدد الاحتلال بقصفه

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

برج البراجنة، هي  إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان، وبه مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين.

 نسب هذا البرج نسب إلى قوم عرب عرفوا باسم البراجنة، الذين تمردوا على الأمير فخر الدين الثاني (1590-1635م) والذين قتلوا عبدًا له ورموه في بئر يُعرف حتي الآن باسم بئر العبد.

 تمتاز البراجنة بهندستها الفريدة التي اختلطت فيها الأبنية القديمة بالجديدة، وأبنية جاورت الأكواخ، وأزقة تفرعت من طرق رئيسية.

وبرج البراجنة هي إحدى بلدات ساحل المتن الجنوبي العائدة لمحافظة جبل لبنان والتابعة لقضاء بعبدا، وهي تشكل مع عدد من بلديات هذا الساحل ما جرى التعارف على تسميته باسم ضاحية بيروت الجنوبية.

 تبعد برج البراجنة عن وسط العاصمة بيروت مسافة الأربعة كيلومترات تقريبا، ويبلغ عدد سكانها بين ما ينسب إليها رسميا، ومن يقيم فيها فعليا ما يقارب الثلاثمائة وخمسين ألف نسمة 

وسبق أن أطلق المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي اليوم السبت، تهديدات جديدة لإخلاء مبان في الحدث وبرج البراجنة في الضاحنة الجنوبية، تمهيدًا لقصفها.

 تهديدات لإخلاء برج البراجنة

وقال المتحدث بمنشور عبر منصة “إكس” إلى جميع السكان المتواجدين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في منطقة الحدث".

وأضاف "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، إذ سيعمل ضدها جيش الاحتلال على المدى الزمني القريب من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم، عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت لاحق إن جيش الاحتلال الإسرائيلي "نفذ غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية، منطقة الحدث محيط الجامعة اللبنانية".

مقتل شخصين في غارة إسرائيلية

وأفادت الوكالة أيضًا بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في صور أدت إلى اغتيال شخصين.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية على شاطئ مدينة صور جنوبي لبنان.

وقالت الوكالة إن الغارة السابقة صباح اليوم السبت التي استهدفت مبنى مؤلفًا من 8 طوابق في منطقة البسطة، وسط العاصمة بيروت، نفذت بست صواريخ يمكنها اختراق المخابئ.

وأشارت إلى أن الصواريخ خلفت عددًا كبيرًا من الإصابات بين المدنيين ودمار واسع في المباني.

الاحتلال يدك الأحياء السكنية في بيت جبيل

وكانت قد دكّت الدبابات الإسرائيلية، اليوم السبت، الأحياء السكنية في مدينة "بنت جبيل" اللبنانية، وأمطرتها بأكثر من 50 قذيفة صاروخية خلال ساعتين، بحسب مصادر لبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن القصف المدفعي المعادي استهدف أولًا بلدتيْ "بيت ياحون" و"عيناتا"، وامتد بعدها ليطال مدينة "بنت جبيل"، كما تعرضت بلدة "كونين" في قضاء "بنت جبيل" لغارة إسرائيلية أخرى.

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إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إفيخاي أدرعى

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