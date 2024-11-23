تشكيل الجونة أمام غزل المحلة في الدوري الممتاز

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة عن تشكيل فريقه لمواجهة غزل المحلة، اليوم السبت، في المباراة المقرر أن تقام على ملعب خالد بشارة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الجونة أمام غزل المحلة

تشكيل غزل المحلة أمام الجونة

موعد مباراة غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

تنطلق مباراة غزل المحلة والجونة اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة على ستاد خالد بشارة في الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة غزل المحلة والجونة بالدوري

ومن المقرر أن تنقل قنوات أون تايم سبورت عبر شاشتها مباراة غزل المحلة والجونة في الدوري الممتاز.

مباراة غزل المحلة والجونة

ويدخل فريق غزل المحلة المباراة علي أمل حصد الثلاث نقاط وتحقيق أول فوز لزعيم الفلاحين خلال الموسم الحالي، ومصالحة جماهير الفريق بعد التعثر في أول جولتين البطولة، حيث تعادل المحلة في الجولة الأولي مع الإسماعيلي بنتيجة 0-0، فيما خسر في الجولة الثانية أمام طلائع الجيش 3-2.

أما فريق الجونة فيسعى هو الآخر في تحقيق الفوز الأول له خلال الموسم الحالي في مسابقة الدوري وذلك بعد التعادل في الجولتين الأولي والثانية أمام زد والمصري بنفس النتيجة 0-0.

حكام مباراة غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

ترتيب غزل المحلة والجونة بالدوري الممتاز

ويحتل فريق الجونة المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد نقطتين فقط حصل عليهما من التعادل في مباراتين، بينما يأتي غزل المحلة خلفه في المركز الثالث عشر برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمة.

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