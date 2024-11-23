غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

تجددت الغارات الإسرائيلية، في وقت متأخر من مساء الجمعة، على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن وجه الجيش تهديدات بالقصف، وطالب السكان بضرورة إخلاء العديد من المباني.

وأظهرت خريطة نشرها المتحدث باسم جيش الاحتلال أن المباني المستهدفة تقع في منطقتي الغبيري وحارة حريك بالضاحية الجنوبية.

وقبل قليل، شنت طائرات الاحتلال غارات غارات عنيفة على مناطق عدة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

واستهدفت غارة إسرائيلية، منطقة الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وتتعرض هذه المنطقة بصورة كثيفة لضربات متلاحقة.

وقال إن سكان الضاحية يترقبون بين لحظة وأخرى أن تستهدف غارة منازلهم، مشيرا إلى أنه منذ الثامنة من صباح الجمعة، تم رصد 10 غارات، ومع حلول ليلة السبت شن الاحتلال غارة عنيفة أخرى، وهذا يعني أن الضاحية الجنوبية بصدد مزيد من الضربات، وبصدد تصاعد مستمر للغارات يوما بعد يوم.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، استهدفت سلسلة غارات إسرائيلية ضاحية بيروت الجنوبية وأطرافها عقب تهديدات بالقصف وجهها جيش الاحتلال الذي طالب السكان بإخلاء أبنية، يقع عدد منها في مناطق سكنية وتجارية مكتظة.



إنذارات متتالية

وبالإضافة إلى ضاحية بيروت الجنوبية التي تتعرض للقصف بانتظام، وجه جيش الاحتلال خلال الليل تهديدات بالقصف، وطالب بإخلاء مناطق في جنوب لبنان، حيث يقوم بعمليات توغل برية منذ 30 سبتمبر.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الجمعة، استشهاد 5 مسعفين من الهيئة الصحية الإسلامية جراء غارتين على جنوب البلاد.

وفي شرقي لبنان، استشهد مدير مستشفى دار الأمل و6 من العاملين في المؤسسة الطبية الواقعة قرب بعلبك في قصف جوي إسرائيلي على مقر إقامة المدير الواقع إلى جوار المستشفى، بحسب الوزارة.

يأتي ذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، استشهاد 226 عاملًا صحيًّا في لبنان في الفترة الممتدة بين 7 أكتوبر 2023 حتى 18 نوفمبر

غارات عنيفة

وفي وقت متأخر من بعد الظهر، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن وقوع 5 غارات جديدة على الأقل، من بينها غارتان عنيفتان على حيين في الضاحية الجنوبية ورد ذكرهما في الإنذار الإسرائيلي.

كما اندلعت حرائق كبيرة بعد الضربات وانهارت بنايات عدة.

وأثارت الإنذارات حالة من الهلع، وأفادت الوكالة الوطنية عن حركة نزوح من منطقة عين الرمانة المتاخمة للشياح.

وزعم جيش الاحتلال في وقت لاحق أن مقاتلاته «أتمّت سلسلة من الضربات على مراكز قيادة» تابعة لحزب الله في معقله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وشنت إسرائيل ضربات على مناطق عدة في جنوب لبنان بعد أوامر إخلاء للسكان شملت مبنى في مدينة صور الساحلية وبلدتين في محيطها.

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