52 شهيدا وأكثر من مائة مصاب في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان (فيديو)

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 52 شخصًا استشهدوا في غارات إسرائيلية على شرق وجنوب البلاد الخميس، في خضم مواجهة مفتوحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ شهرين.

ونقلت الوكالة الوطنية الرسمية عن بيان للوزارة أن الغارات على قضاء بعلبك، شرقي لبنان، أسفرت عن 40 شهيدًا و52 جريحًا.

في جنوب البلاد، خلفت الغارات 12 شهيدًا و50 جريحًا في عدة قرى.

47 قتيلًا و22 جريحًا وعدد من المفقودين جراء غارات اسرائيلية عنيفة على بلدات قضاء #بعلبك شرقي #لبنان

والمسيرات تحصد سيارات وشاحنات حزب ايران التي تنقل السلاح والمقاتلين من #سوريا في المعابر الحدودية الغير شرعية.#البقاع#بريتال#جنوب_لبنان#الضاحية_الجنوبية pic.twitter.com/lhw3MDgGs3 — Nimr Jabbour (@JabourNimr) November 21, 2024

وقالت الوزارة إنّ «سبعة شهداء و24 جريحًا سقطوا بسبب غارات العدو الإسرائيلي على محافظة النبطية» و«خمسة 5 شهداء و26 جريحًا بسبب غارات العدو الإسرائيلي على محافظة الجنوب».

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت في بيان سابق الخميس، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3583 شخصًا، وإصابة 15244 آخرين منذ الثامن أكتوبر 2023.

على الصعيد الميداني، أعلن حزب الله اللبناني منتصف ليلة الخميس/ الجمعة، أنه استهدف دبابة ميركافا إسرائيلية بمحيط قلعة شمع بجنوب لبنان، وأوقع طاقمها بين قتيل ومصاب.

وكان الحزب قد نفذ أمس الخميس عددا من العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي بلغ عددها 29 عملية، من بينها استهداف عدد من تجمعات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة الخيام، وموقع هضبة العجل شمالي مستوطنة كفار يوفال، وبوابة العمرا جنوبي مدينة الخيام، وتجمعًا آخر شرقي مدينة الخيام برشقات صاروخية.

كما أعلن الحزب أنه استهدف قاعدة شراغا، وهي المقر الإداري لقيادة لواء جولاني، شمالي مدينة عكا المحتلة، وشن هجوم جوي بسربٍ من المسيرات الانقضاضية على قاعدة حيفا البحرية.

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