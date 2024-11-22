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خارج الحدود

إصابة 8 عسكريين إسرائيليين في معارك جنوب ‎لبنان خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إصابة 8 عسكريين خلال الساعات الـ24 الماضية في معارك جنوب ‎لبنان.

 

وأعلنت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الجمعة، استهداف تجمع لقوات الاحتلال عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام برشقة صاروخية.

 

52 شهيدا و102 مصاب في غارات إسرائيلية على جنوب وشرق لبنان

قالت وزارة الصحة اللبنانية، إن 52 شخصًا استشهدوا في غارات إسرائيلية على شرق وجنوب البلاد الخميس، في خضم مواجهة مفتوحة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ شهرين.

ونقلت الوكالة الوطنية الرسمية عن بيان للوزارة أن الغارات على قضاء بعلبك، شرقي لبنان، أسفرت عن 40 شهيدًا و52 جريحًا.

في جنوب البلاد، خلفت الغارات 12 شهيدًا و50 جريحًا في عدة قرى.

 

 

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